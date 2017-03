46 Projekte für rund 30 Millionen Euro

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Wunschliste, was die Stadt in den nächsten Jahren bauen und sanieren soll und will, ist sehr umfangreich. Doch die finanziellen Mittel sind endlich. Deshalb wurde in den vergangenen Wochen eine Prioritätenliste in den Fach-ausschüssen diskutiert, was vordringlich ist und was noch Zeit hat zu warten. Am Mittwoch wollen die Stadtverordneten über die Liste der Stadtverwaltung abstimmen. Wobei das Papier nicht in Stein gemeißelt ist. Jedes Jahr wird die Liste überarbeitet, ist auch Grundlage für die Haushaltsplanung. Allein die aktuelle Liste umfasst 46 Projekte, 27 im Hochbau und 19 im Tiefbau mit einem geschätzten Finanzbedarf von mehr als 30 Millionen Euro. Dass das nur über einen längeren Zeitraum zu realisieren ist, wird schon daran deutlich, dass die investive Schlüsselzuweisung, die die Stadt vom Land erhält und die ausschließlich für Investitionen gedacht ist, gerade einmal noch bei einer Million Euro liegt und in den kommenden Jahren eher weiter sinken wird.