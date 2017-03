Brexit-Gesetz geht in dritte Lesung

artikel-ansicht/dg/0/

London (dpa) Das Brexit-Gesetz der britischen Regierung geht am Dienstag (12.00 Uhr) in die abschließenden Beratungen im Oberhaus. Die Lords haben dabei noch einmal die Gelegenheit, Änderungen an dem knappen Text vorzunehmen. Verabschiedet ist das Gesetz damit aber noch nicht.