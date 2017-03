Schwedts Heimnimbus geknackt

artikel-ansicht/dg/0/

Gegen die Lausitzer Mannschaft hatten die Zechiner Greens in der Hinrunde noch das Nachsehen gehabt und glatt mit 1:7 verloren. Die "Revanche-Tournee" spülte die Mannen um Mannschaftskapitän Gerald Röhl auf den zweiten Rang im Gesamtklassement mit aktuell drei Zählern Rückstand auf eben Tabellenführer ESV Lok Cottbus. Dementsprechend selbstbewusst nahm das Zechiner Sextett die nicht minder schwere Aufgabe an der Oder beim FC Schwedt 02 in Angriff. Die SG hatte zwar das Hinspiel auf heimischer Anlage mit 6:2 für sich entschieden, aber die Begegnung bei den Uckermärkern galt jedoch als eine ganz andere Hausnummer, da sich der Ex-Bundesligist bis dato auf der Heimanlage noch keinerlei Blöße gab und eine makellose Heimbilanz vorweisen konnte. Doch getreu der Binsenweisheit - irgendwann reißt jede Serie - waren es die Oderbrücher, die den Heimnimbus der Schwedter knackten. In einer packenden Begegnung setzten sich die Gäste letztlich mit einem 6:2-Erfolg und einem Stand von 3159:3133 Holz durch.

Der erste Durchgang gestaltete sich zunächst ausgeglichen. Schwedts Routinier Jörg Matthies (532) erzielte gegen Andy Seidemann (512) den ersten Punkt für die Gastgeber, da der Schwedter bei 2:2-Satzgleichheit das höhere Holzergebnis erreichte und Seidemann zudem auf der Schlussbahn den Rhythmus verlor. Dafür glänzte Zechins Thomas Buchholz, der einen Schokoladentag erwischte und mit 544 Holz die Bestmarke der Partie erzielte. Gegen Frank Pachmann (527) setzte sich Buchholz durch und holte den ersten Zechiner Punkt.

Im zweiten Durchgang gelang den beiden Zechinern der entscheidende Befreiungsschlag. Sowohl Karsten Glatzer (540) und Steffen Paulus (541) lieferten grundsolide Vorstellung ab und behielten damit gegen Schwedts Dirk Zarling/Steffen Schiller (518) sowie Thomas Schulz (515) die Oberhand. Somit kamen zwei Mannschaftspunkte auf das Konto der Gäste hinzu, die zudem eine Führung von 45 Holz verbuchten.

Im letzten Durchgang lieferten sich die Kontrahenten einen erbitterten Schlagabtausch, der bis zur letzten Kugel spannend blieb. Schwedts Marcel Leverenz erzielte mit 535 Holz die Bestleistung seines Teams und sorgte gegen Marco Specht (498) für klare Verhältnisse. Indes behielt Robert Lehmpfuhl (524) die Nerven und konnte sich gegen Uwe Rödl (506) entscheidend durchsetzen.

Einen wichtigen Schritt in Sachen Klassenerhalt gelang indes auch dem Kreiskonkurrenten Gut Holz Wriezen mit dem deutlichen 8:0-Heimerfolg (3186:2919 Holz) über den VfB Herzberg. Bereits im ersten Durchgang stellten Lucas Topka und Jens Krüger die Weichen in Richtung Heimerfolg. Während Topka mit 571 Holz seinen direkten Kontrahenten Carsten Heine, der es auf 464 Holz brachte, deutlich in Schach hielt, hatte Krüger erheblich mehr Mühe. Letztlich setzte er sich aber auch mit 511 501 Holz gegen Jürgen Holze durch. Das Wriezener Mittelduo mit Michael Eisermann sowie Frank Möller behauptete sich gegen die beiden VfB-Akteure Ronny Baatz/Peter Roigk knapp und der Heimsieg der Gut-Holz-Truppe nahm ansehnliche Konturen an. Im letzten Durchgang ließen sich dann Nico Morcinietz und Routinier Burkhard Winter das Heft des Handelns vom Herzberger Duo Torsten Bittermann und Martin Gebauer nicht mehr aus der Hand nehmen. Vielmehr landeten beide Wriezener überzeugende Einzelresultate zum 8:0-Sieg.

Am 18. März steht bereits der nächste Höhepunkt der beiden Vertreter aus Märkisch-Oderland auf der Zechiner Kegelbahn an. Im direkten Duell treffen die Mannschaften im Oderbruchderby aufeinander.