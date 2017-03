Ausflug nach Bollywood

artikel-ansicht/dg/0/

Neulietzegöricke (MOZ) Von wegen am Aschermittwoch ist alles vorbei! Der Geselligkeitsverein Neulietzegöricke hatte sowohl am Freitag als auch am Sonnabend zum Karneval in den Saal der Gaststätte "Zum feuchten Willi" eingeladen. Und der war beide Male brechend voll, freute sich nicht nur Ortsvorsteherin Marita Dolgner. Dass das mit 18 Beiträgen ohnehin schon umfangreiche Programm auch noch etwas aus den Fugen geriet, schien den Anwesenden zumindest am ersten Abend nichts auszumachen. Trug das Publikum mit seinen Forderungen nach Zugaben doch selbst dazu bei.