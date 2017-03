HSC agiert auch in kritischen Phasen ruhig

artikel-ansicht/dg/0/

Beide Teams begannen sehr nervös, denn sie wussten, worum es in diesem Spiel ging. Erst nach über drei Minuten zappelte der Ball das erste Mal im Netz der Oberspreewälderinnen, als HSC-Spielmacherin LisaMarie Busse zum verdeckten Hüftwurf ansetzte. Die Gastgeberinnen antworteten mit einem schnellen Konter zum 1:1. Bis zur 10. Minute blieb das Spiel eng und torarm (2:2). Beide Abwehrreihen ließen nur wenige klare Chancen zu, ehe die HSC-Frauen sich das erste Mal absetzen konnten. Nach 16 Minuten führten sie mit 7:3 und der besten Offensive der Liga fehlten auf der anderen Seite die Ideen.

Erst nach einem Timeout wachten die Gastgeberinnen auf und glichen innerhalb von sechs Minuten aus. In dieser Phase unterbanden die HSC-Frauen nicht mehr konsequent deren schnelles Spiel. Lisa Berger erlöste ihr Team mit einem platzierten Wurf zum 8:7 (23.). Kurz darauf gelang den Gastgeberinnen der Ausgleich und sogar die 8:9 Führung. Doch die Partie kippte nicht. Mit einem 4:0-Lauf kurz vor der Pause drehten die HSC-Frauen das Spiel. Per Gegenstoß besorgte Nadine Wegener mit der Schlusssirene den 12:9-Pausenstand.

In der Halbzeitansprache wies Trainer Heiko Hillebrand seine Frauen darauf hin, weiterhin ruhig zu agieren und konsequent den Abschluss zu suchen, um das schnelle Spiel der Gastgeberinnen zu unterbinden. Dies gelang über weite Strecken in der 2. Halbzeit. Die Frankfurterinnen präsentierten sich zur Vorwoche im Abschluss stark verbessert und führten bald 19:14. Anne Sass im Tor hatte daran einen maßgeblichen Anteil. Der HV Calau konnte beim Stand von 20:18 verkürzen, doch dem HSC gelangen als Antwort vier Tore zum 24:18 und abschließend das 26:20. Am Ende hat das Team gewonnen, dass ausgeglichener aufgestellt war: Vom HSC hatten sich neun Frauen in die Torschützinnenliste eintragen.

Trainer Heiko Hillebrand äußerte sich überglücklich: "Meine Mannschaft hat sich taktisch voll an die Vorgaben gehalten und in kritischen Phasen nicht den Kopf verloren. Wir haben uns nicht von der hitzigen Atmosphäre anstecken lassen und in der Höhe verdient gewonnen."

HSC: Anne Sass - Elisa Winkowski (5), Lisa Berger (5), Lisa-Marie Busse (4), Nicol Leuschner (4/3), Nadine Wegener (3), Anne Liebenthal (2), Julia Kupper (1), Anne Lubetzki (1), Beatrix Teschner (1), Kathleen Rußmann, Charlotte Martin, Sophie Savoly - Siebenmeter: HSC 3/3, Calau 2/1 - Zeitstrafen: HSC 3, Calau 4, Disqualifikation HSC 1 - Schiedsrichter: Dirk-Uwe Voigt, Frank Pistolla (beide Finsterwalde) - Zuschauer: 150