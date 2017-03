Bitterer Sonntag für den MTV

artikel-ansicht/dg/0/

Nach einer vom Ergebnis her noch akzeptablen Leistung in den ersten 30 Minuten, brachen die Gäste im zweiten Durchgang regelrecht ein. Ungeachtet aller personellen Probleme - diese Vorstellung war enttäuschend, vor allem auch für den Trainer.

Andy Nötzel: "Alles was wir bisher gut gemacht haben - auch bei der Niederlage gegen den Aufstiegskandidaten Kirchhof - war heute nicht zu sehen. Das ging schon bei der Vorbereitung in der Halle los. Unmittelbar vor dem Anpfiff habe ich meiner Mannschaft gesagt: Wenn ihr so spielt, wie ihr euch aufgewärmt habt, dann wird das nichts. Und so kam es dann auch." Der Coach weiter: "Heute bin ich nicht nur enttäuscht, heute bin ich ziemlich sauer ..."

Dabei hätten die 1:0-Führung durch Anne-Christine Miniers und das 3:2 (10. Minute) durch Sophie Lütke in der torarmen Startphase doch Sicherheit geben müssen. Taten sie aber nicht. Selbst als es in der 30. Minute noch 11:11 stand und noch alles offen war, reagierte über weite Strecken das Chaos.

Gewiss, schon beim knappen 28:26-Hinspielsieg tat man sich beim MTV schwer. Und die aktuelle personelle Lage ist wirklich prekär. So saßen die Torjägerinnen Martyna Rupp (Kreuzband) und Katarina Pavlovic (Arm/Schulter) nur als moralische Stützen mit auf der Bank. Half aber auch nichts. Und immer noch gibt es neue Hiobsbotschaften ...

Am vergangenen Mittwoch war Flügelflitzerin Lucyna Trzczak beim Training umgeknickt. Die junge Polin versuchte es in der zweiten Halbzeit mit Schmerzen. An Normalform war aber nicht zu denken. Auch der 17-jährigen Außen Melanie Wüstner (grippegeschwächt) ging es nicht gut. Das muss man natürlich bei der Bewertung dieser Sonntagsvorstellung in Nordrhein-Westfalen mit berücksichtigen.

"Dennoch kann es nicht sein, dass wir so um die 27 Technik- und Regelfehler produzieren. Das ist auch eine Einstellungsfrage", sagte der angefressene MTV-Trainer Andy Nötzel. So kam es wohl auch zum Absturz nach der Pause. Es begann damit, dass Blombergs Bundesliga-Reserveteam unmittelbar nach dem Wiederanpfiff erst auf 14:11 und dann bis zur 39. Minute auf 18:12 davonzog. Das war dann schon die Vorentscheidung.

Andy Nötzel: "In der Pause sagte ich meinen Mädels noch, wir haben in der ersten Halbzeit nicht gut gespielt, aber die Abwehr funktionierte wenigstens recht ordentlich. Daran müssen wir uns hochziehen. Doch dann kamen die schnellen Tore nach dem Wiederanpfiff und alles war vorbei." Ärgerlich. Die MTV-Fehler häuften sich und die grün-weißen Frauen, die ihren Fans in dieser Saison bisher so viel Freude gemacht haben, ertranken in der ersten und zweiten Konterwelle der zielstrebigen Gastgeberinnen.

Jetzt ist der Trainer als Psychologe gefragt. Am nächsten Sonnabend kommt der Spitzenreiter Füchse Berlin in die Erlengrund-Halle. Da erübrigt sich jede Anmerkung. Aber bis dahin muss zumindest die Moral wieder intakt sein.

Damit die Sache jetzt aus Altlandsberger Sicht nicht ganz trostlos endet, noch diese zwei Anmerkungen der schöneren Art. Der 18-jährigen Ex-Frankfurterin Luisa Ludewig, nach einer Armverletzung wieder dabei, gelang mit dem 2:2 (10. Minute) ihr erster Treffer für den MTV. Und auch Jennifer Höft wurde in Blomberg-Lippe zur Torschützin. Die Schlussfrau traf zum 18:30 (58.) in den von der Keeper-Kollegin verlassenen Kasten der Gastgeberinnen ...

MTV Altlandsberg: Jenny Haß, Jennifer Höft 1 - Mandy Gramattke 3, Sophie Lütke 5, Anne-Christine Miniers 3, Bernadet Mudri, Monique Günther 4/4, Melanie Wüstner 2, Luisa Ludewig 1, Isabell Domann, Lucyna Trzczak