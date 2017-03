Die Luft wird dünner

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Kohlefreunden und Windkraftgegnern wird die neue Energiestudie der Grünen die Zornesröte ins Gesicht treiben. Widerspricht sie doch allem, woran sie glauben. Und ja, die Expertise ist politisch gefärbt. Manche Annahmen in den entworfenen Szenarien wirken vom Ende her gedacht, also vom gewünschten Ergebnis ausgehend. Aber so verhält es sich mit allen Expertisen zur heiß umstrittenen Energiewende - egal aus welchem Lager. Die Schauermärchen der Kohle-Lobby über Dunkelflaute und drohenden Blackout, um die Erneuerbaren madig zu machen, sollte man ebenfalls nicht für bare Münze nehmen.