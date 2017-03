Gedenkstein zum 150. Todestag

artikel-ansicht/dg/0/

Schiffmühle (MOZ) Vor 150 Jahren starb Louis Henry Fontane in Schiffmühle. Mit einem Stein wollen die Heimatforscher Helmut Otto und Ernst-Otto Denk an den Vater des Schriftstellers Theodor Fontane im Garten des dortigen Fontanehauses erinnern.

artikel-ansicht/dg/0/1/1557507/

Flaschen und Waagen: Helmut Otto, Leiter des Fontanehauses in Schiffmühle, gewährt einen Blick in die Apotheken-Ausstattung.

Flaschen und Waagen: Helmut Otto, Leiter des Fontanehauses in Schiffmühle, gewährt einen Blick in die Apotheken-Ausstattung. © MOZ/Steffen Göttmann

"Ich habe das Testament von Louis Henry Fontane im Hugenottenmuseum in Berlin gefunden", berichtet Ernst-Otto Denk stolz. Die Geburtsurkunde seines berühmten Sohnes befinde sich dagegen im Theodor-Fontane-Museum in Potsdam. Dort habe man nicht gewusst, dass das Testament des Vaters noch existiert, sagt Denk.

Für die Heimatforscher bedeutet der 150. Todestag von Louis Henry Fontane die Vorbereitung auf das große Jubiläum 2019, den 200. Geburtstag des Schriftstellers Theodor Fontane. Vom Glanz der vielen Veranstaltungen soll das Schiffmühler Fontanehaus ein paar Strahlen abbekommen. Deshalb haben Helmut Otto und Ernst-Otto Denk in Museen und Archiven geforscht und wollen die Früchte ihrer ehrenamtlichen Arbeit in einer Festschrift veröffentlichen.

Beide haben darin Erfahrung, denn sie produzieren seit etwa zwei Jahren gemeinsam das Bad Freienwalder Heimatbuch "Viadrus", das jährlich erscheint. Die 220 Seiten starke Festschrift wird von ihrem Erscheinungsbild und von ihrem Layout her an das Heimatbuch erinnern. Sie enthalte bisher nicht bekannte Dokumente und viele Fotos des Fontanehauses, so Denk.

Solche sind auch in der Ausstellung zu sehen. Beim Internetauktionshaus Ebay hat Denk in Berlin zwei Aquarelle vom Haus ersteigert, die ebenfalls zu sehen sind.

Helmut Otto leitet im Namen des Vereins zur Förderung von Beschäftigung und Qualifizierung (VFBQ) das Fontanehaus, im dem sich auch die Schiffmühler Heimatstube befindet. Er sichert die Öffnungszeiten ab, wenn das kleine Museum am 1. April in die Sommersaison startet. Helmut Otto bekommt dafür nach eigenen Angaben kein Geld, seine Arbeit sei ehrenamtlich im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes, betont er.

Damit das kleine Fachwerkhaus am Ortseingang von Schiffmühle nicht in Vergessenheit gerät, versucht Helmut Otto, mit Veranstaltungen Besucher anzulocken. Er wohnte neun Jahre im Nachbarhaus und identifiziert sich seit langem mit dem Haus. Als Ortschronist von Schiffmühle engagiert er sich zudem für die Heimatstube, zu deren Fundus viele Bücher über die Region gehören. Zu den geplanten Veranstaltungen zählt die Enthüllung des Gedenksteines im Garten des Fontanehauses voraussichtlich im Mai. Der Chef der Kiesgrube in Hohensaaten habe den Stein gespendet, die Baufirma Mario Smolinski übernehme den Transport, berichtet Denk.

Steine haben für das Fontanehaus ohnehin eine besondere Bedeutung. Am Ende des Gartens am Hang befindet sich ein kleiner Steinbruch, der trotz Bewuchses noch zu erkennen ist. Louis Henry Fontane (1796-1867) habe gegen geringes Entgelt Straßenbauern gestattet, Steine aus dem Hang herauszubrechen, berichtet Denk, promovierter Augenarzt, der aus Altersgründen seine Praxis aufgegeben hat und sich daher noch intensiver der Heimatgeschichte widmen kann.

Das Fontanehaus war um 1800 gebaut worden. Von 1855 bis zu seinem Tod 1867 wohnte dort Fontanes Vater. 1916 kauften die Bad Freienwalder Steinzeugwerke das Grundstück, um Sand für ihre Produktion abzubauen. Doch der Sand habe sich als ungeeignet erwiesen, weshalb das Haus stehen blieb und als Betriebswohnung genutzt wurde. Seit 1995 dient es als Museum und Heimatstube.

Aus Fontanes Zeit ist wenig erhalten. Aufgewertet wurde die Ausstellung im Herbst 2014, als der Bad Freienwalder Apotheker Peter Stegemann einen Teil seiner Sammlung historischer Apothekengeräte als Dauerleihgabe zur Verfügung stellte. Denn der alte Fontane war Apotheker. Wegen seiner Spielsucht musste er seine Apotheke in Neuruppin verkaufen und ein bescheidenes Leben in Schiffmühle führen.