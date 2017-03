Wohnen im ältesten Bürgerhaus der Stadt

artikel-ansicht/dg/0/

Für Peter Fritsch hat das Eckhaus Große Oderstraße 42 eine ganz besondere, eine ganz persönliche Bedeutung. Anfang der 1970er-Jahre war er als junger Bauingenieur nach Frankfurt gekommen. Und eines der ersten Häuser, die er damals als Sanierungobjekte betreute, war eben jenes dreietagige Bürgerhaus mit der Löwen-Apotheke im Erdgeschoss. "Wir haben das Haus 1972 bis 1974 umgebaut zu einem Internat", erinnert sich der Unternehmer. Komplexe Rekonstruktion nannte sich das in der DDR. Nach der Fertigstellung wurde das Haus vorübergehendes Heim für Lehrlinge der Betriebsberufsschule "Olga Benario" der volkseigenen Handelsorganisation (HO).

Als Peter Fritsch viele Jahre später - die DDR war längst Geschichte, das Lehrlingsinternat auch - mit seiner Frau durch das Stadtzentrum spazierte, kam das Paar natürlich auch an dem Eckhaus mit seiner verblassenden rosafarbenen Fassade vorbei. "Das muss so 2010 oder 2011 gewesen sein", sagt er. "Das Haus und die beiden Nachbarhäuser in der Forststraße sahen wirklich jämmerlich aus. Ich habe meiner Frau davon erzählt, dass ich vor fast 40 Jahren die Rekonstruktion betreut hatte. Da antwortete sie: Dann musst du das jetzt wohl noch einmal machen."

Ob dieser Spaziergang und diese Unterhaltung tatsächlich den entscheidenden Anstoß gegeben haben für seine Entscheidung, dieses Haus zu kaufen und zu sanieren, will Peter Fritsch nicht endgültig bestätigen. Aber: "Der Anblick dieses Hauses und der Nachbarhäuser Forststraße 1 und 2 war wirklich kein schöner. Ringsum war im Zentrum bereits fast alles saniert - ausgerechnet die ältesten Bürgerhäuser in der Innenstadt waren so heruntergekommen. Da musste man doch was tun." Sein Sohn Martin Fritsch, ebenfalls Bauingenieur von Beruf, und er gründeten die Löwen GbR und kauften alle drei Bürgerhäuser. Die beiden Gebäude in der Forststraße sanierten sie bis 2014. Seit Januar dieses Jahres verhelfen sie nun auch dem Eckhaus zu neuem, alten Glanz.

"Das Haus Große Oderstraße 42 soll der Abschluss meiner Bautätigkeit in Frankfurt sein", sagt Peter Fritsch, mit 72 Jahren längst im Rentenalter. Und er betont, vom alten Glanz des ältesten erhaltenen Bürgerhauses in der Stadt, das als solches natürlich unter Denkmalschutz steht, so viel wie möglich erhalten zu wollen. Dazu gehört beispielsweise die großzügige hölzerne Treppe, die sich mittendrin im Haus vom Erdgeschoss bis unter den Dachstuhl schlängelt und so in Frankfurt einmalig sein dürfte. Dazu gehören weiterhin die breiten Kreuzgewölbedecken im Keller, die kunstvoll bemalte Balkendecke im Eingangsbereich und die Kreuzrippengewölbe an den Decken im Flur und in einer der Stuben im Erdgeschoss. Wahre architektonische Schätze, die man in dem Haus allein vom äußeren Anschein her nicht unbedingt vermuten würde. Und die Farbfassung der Fassade wird genauso wiederhergestellt wie sie jetzt noch erkennbar ist.

Die Löwen GbR errichtet in dem Bürgerhaus neun Wohnungen. Die vier Zwei-Raum-Wohnungen und die zwei Drei-Raum-Wohnungen werden Flächen zwischen 75 und 80 Quadratmetern haben, die zwei Ein-Raum-Wohnungen etwa 35 Quadratmeter groß sein. Die größte Wohnung mit 88 Quadratmeter Wohnfläche wird sich im Erdgeschoss befinden und komplett barrierefrei sein, mit Fußbodenheizung und einem separaten Eingang von der Forststraße aus. Und sie dürfte vor allem wegen ihrer historischen Deckengestaltung ihre Liebhaber finden: Sowohl das Kreuzrippengewölbe im vorderen als auch das Tonnengewölbe im sich anschließenden Wohnraum bleiben erhalten. "Das ist schon etwas ganz Besonderes", bestätigt Peter Fritsch.

Eine Wärmedämmung erhält das Haus nicht, da es unter Denkmalschutz steht. "Diese Dämmung ist auch nicht nötig", sagt der Bauherr, "denn die Außenmauern sind sehr dick." Die beiden Balkone zur Straße hin werden wiederhergerichtet. Auf der Hofseite werden außerdem vier neue Balkone angesetzt.

Die Geschichte des Kaufmannshauses Große Oderstraße 42 reicht bis in das frühe 16. Jahrhundert zurück. Es ist das einzige Haus, das von der bis 1945 in der damaligen Oderstraße vorhandenen Bebauung noch erhalten ist. Die Sanierung erfolgt durch vier Frankfurter Handwerksbetriebe, die Bauplanung hat Martin Fritsch selbst übernommen. "Mein Traum ist es, mit dem größten Teil der Bauarbeiten noch in diesem Jahr fertigzuwerden", sagt Peter Fritsch. Und er ergänzt: "Wirklich vollendet ist die Sanierung des Hauses aber erst, wenn wir irgendwann den passenden Löwen finden, wie er einst an der Straßenecke auf einer Plattform über dem Eingang zur Apotheke lag."