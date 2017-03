Sperrung an der Schranke

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Mitte Juni soll mit der Umgestaltung des Umfeldes am S-Bahnhof Stadtbegonnen werden. Die Planung hat sich im Laufe des Verfahrens verändert. Nunmehr sind in der Hohensteiner Chaussee zwei Abbiegespuren vorgesehen. Im Sommer wird es dort eine Sperrung geben.

artikel-ansicht/dg/0/1/1557509/

Im Zusammenhang mit den Baumfällungen im Kreuzungsbereich hatte die Stadtverwaltung bereits angedeutet, dass es Veränderungen im Projekt gibt. Katrin Großer aus dem Fachbereich Technische Dienste im Rathaus hat nun der MOZ einige Details erläutert. Kernpunkt: Hinter der Schranke wird es künftig in Richtung Zentrum neben der ohnehin vorgesehenen Rechtsabbiegespur in die Philipp-Müller-Straße eine zusätzliche für Linksabbieger zum Bahnhof geben.

Es habe schon bei der Präsentation der Entwurfsplanung Fragen gegeben, ob nur eine zusätzliche Rechtsabbiegespur vor der Feuerwehr ausreicht, erinnert sich Katrin Großer. Weitere Berechnungen hätten ergeben, dass der Fahrzeugabfluss mit einer weiteren Abbiegespur besser wäre. Zunächst sei dann überlegt worden, die Straße in Richtung Feuerwehr zu verbreitern. Dafür hätten zum einen sämtliche Bäume auf dieser Seite fallen müssen, hätte es zudem einer komplizierteren technischen Lösung bedurft, weil auf der Seite auch Gabionen stehen. "In die andere Richtung ist es einfacher", sagt die Verwaltungsmitarbeiterin.

Da es sich um eine Landesstraße handelt, konnte die Stadtverwaltung indes nicht allein entscheiden, sondern hat sich mit dem Landesbetrieb Straßenwesen abgestimmt. Von dort kam die Forderung, dass die zusätzliche Fahrbahnbreite nicht "angestückelt" werden darf, wie ursprünglich vorgesehen, sondern der gesamte Abschnitt dann eine einheitliche neue Fahrbahndecke erhalten soll. Das bedeutet allerdings auch, dass der Bereich inklusive Kreuzung zeitweilig voll gesperrt wird. Nach jetziger Terminplanung soll das in den Sommerferien passieren. Man habe zwar auch erwogen, die Stelle teilweise passierbar zu lassen, aber das hätte die Maßnahme stark in die Länge gezogen, erklärt Katrin Großer. "Ich hoffe, es tröstet die Leute, dass es mit Vollsperrung schneller geht."

Wie sie weiter mitteilte, wird auch der Landesbetrieb in dem Zuge ein Stück Straße erneuern lassen - die rund 50 Meter zwischen der Einfahrt zur Feuerwehr und der Ampel an der Hohensteiner. Sie waren vor gut zehn Jahren bei der Sanierung der Philipp-Müller-Straße nicht mit gemacht worden.

Der Startschuss für die Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes wird nach Angaben aus dem Rathaus etwa Mitte Juni erfolgen. Als erster Schritt werde der Parkplatz vor dem Wohnblock Josef-Zettler-Ring 7 bis 11 tiefergelegt. Lediglich die erste Reihe vor dem Block bleibt in etwa auf jetzigem Niveau. Katrin Großer kündigte an, dass man als Ausweichparkplatz einen Teil der Fläche anbieten wolle, auf der bis zum vorigen Herbst die alte Feuerwehr stand. Allerdings werden dort nicht so viele Fahrzeuge Platz finden.

Ein weiterer Schritt zu Beginn der Umgestaltung ist der Neubau des südlichen Bahnsteigabgangs am S-Bahnhof. Wenn später im vorderen Bereich gebaut werde, müsse ja der Bahnsteig erreichbar bleiben, erklärte die Verwaltungsmitarbeiterin. Zudem solle der Wasserverband so viel wie möglich Vorarbeiten leisten, denn eine Reihe von Leitungen und Schiebern muss aus dem künftigen Kreuzungsbereich herausgenommen werden.

Zusätzliche Baumfällungen seien nicht nötig. Es wurden zwar auf der Südseite im künftigen Kurvenradius einige Bäumemehr entfernt als ursprünglich vorgesehen, dafür bleiben aber die an der Feuerwehr stehen. Ausgleich für Fällungen erfolge zum einen auf den Grünflächen im Bahnhofsumfeld, zum anderen am Schwanenteich in der Vorstadt, so Katrin Großer.

Sie kündigte an, dass die Ausführungsplanung nach Fertigstellung auch auf der Internetseite der Stadt eingesehen werden kann. Momentan arbeite man aber noch daran.