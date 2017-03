Neuer Anlaufpunkt für Asylbewerber

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Die Stuhlreihen stehen schon. Wo sich früher die Beratungsplätze der Krankenkasse AOK befanden, warten künftig Asylbewerber auf die Beratung der Ausländerbehörde. "Es gibt viel mehr Platz", begründet Kreissprecher Ronny Wappler den Umzug der Behörde vom Landratsamt in der Adolf-Dechert-Straße in die Mittelstraße in Oranienburg. Asylbewerberleistungen und Beratungen zum Asylrecht könnten künftig an einem Ort angeboten werden, so Wappler.