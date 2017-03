Bahn bremst Havelbrücken-Projekt aus

artikel-ansicht/dg/0/

Zwei für den Bau der Brücke dringend benötigte Grundstücke will die DB Immobilien nun doch nicht verkaufen. Darüber informierte Dr. Jens Barthl, Planer der Firma IGS Ingenieure GmbH, am Donnerstagabend den Fürstenberger Bauausschuss.

Barthl referierte über den Stand der Planungen - immerhin hieß es 2014, dass die Brücke 2017 errichtet werden solle. Seinerzeit hatte die Bahn-Niederlassung Neustrelitz kund getan, dass die beiden dringend benötigten Grundstücke von der Kommune durchaus erworben werden können. Doch nun gab es einen Rückzieher.

Barthl machte klar, noch immer an dem Zeitplan festhalten zu können - nach dem Motto, "die Hoffnung stirbt zuletzt": Weil er mit seiner Firma die negative Botschaft der Bahn Immobilien nicht einfach so hingenommen und vielmehr konsequent weiter insistiert habe, könne man unter Umständen hoffen, erklärte Barthl. Anfang Januar standen die Planer nach seinen Worten intensiv in Kontakt mit Bahnvertretern aus dem Liegenschaftsbereich. "Schon vorher haben wir angestrebt, alle Infos über die Grundstücke zu erhalten, um bestens vorbereitet zu sein." Der Eindruck verfestigte sich, dass eine Freigabe der fraglichen Grundstücke möglich, wenn auch noch nicht gewiss sei. "Der Erwerb der Flächen ist jedenfalls absolut notwendig, erst dann kann die Brücke gebaut werden", sagte Barthl. Immerhin sei man nun an dem Punkt, dass nur noch zwei von zehn Stellungnahmen von Unternehmensbereichen der Bahn AG fehlten.

Was macht die Brisanz der Flächen aus? Die beiden parallel zu den Gleisen östlich der Strecke verlaufenden Grundstücke benötigt die Kommune unter anderem für die Widerlager, auf denen die Überführung ruhen soll. Wenn die Grundstücksfrage nicht geklärt wird, benötige man mindestens für den nördlich der Havel gelegenen Teil des Projektes eine andere Lösung, sprich eine andere Brücken-Konstruktion würde notwendig. Abgesehen von dem Problem, dass die DB dort voraussichtlich Lärmschutzwände bauen werde.

Falls Fürstenberg aber die Flächen erwerben kann, könne das Projekt zügig vorangetrieben werden: "Dann wird sofort ein Baugrund-Gutachten erarbeitet, dem schließt sich die konkrete Planung der Brücke an, ebenso der Wege zu den Brückenaufgängen." Ziel sei es nach wie vor, 2017 die Planung abzuschließen. Denkbar sei es, "weil wir von allen anderen Trägern öffentlicher Belange bereits eine positive Stellungnahme erhalten haben, zum Beispiel vom Wasser- und Schifffahrtsamt", sagte Barthl.

Wenn der "Grundstücks-Knoten" platzt, dann könnten womöglich noch dieses Jahr die Ausschreibungen laufen. Vielleicht wäre sogar schon die Erteilung des Zuschlages machbar.

Der Planer machte die Ausschussmitglieder außerdem erneut mit der Idee einer Aussichtsplattform neben der Brücke in Richtung Röblinsee bekannt. Nicht zuletzt plädiere man dafür, wenn tatsächlich Lärmschutzwände errichtet werden - die würden nämlich den Nutzern der Brücke einen Blick nach Westen verstellen.

Mitglieder des Gremiums erkundigten sich nach der in Erwägung gezogenen Option, den südlichen Zugang zur Brücke vorbei an der Villa Ingeborg über das B-Plan-Gebiet Feldbäckerei zu planen.

Denn dann würden auch Bürger aus anderen städtischen Bereichen die Brücke nutzen, nicht nur Bewohner der Röblinsee-Siedlung. Diese Option gebe es noch, erklärte Barthl. Planungssicher sei aber zurzeit die andere Süd-Variante parallel zur Bahnlinie bis zur Steinförder Straße. Auch weil unklar ist, ob der Eigentümer der Feldbäckerei, Jochen Hollinderbäumer, dem Wunsch der Kommune entspricht, dort einen Weg zu errichten, der das gesamte Areal zerschneiden und die Vermarktung möglicherweise beeinflussen könnte.