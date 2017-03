Görings Carinhall: Palast mitten in der Schorfheide

artikel-ansicht/dg/0/

Liebenwalde (OGA) Was ist so interessant an Carinhall? Ist das etwa wirklich ein mystischer Ort? Keineswegs. Nur existiert Carinhall, das sich Nazi-Größe Hermann Göring in der Schorfheide als offizielle Residenz ausbauen ließ, nicht mehr. Obwohl durch den Krieg nicht zerstört, ließ Göring das Anwesen noch am 24. April 1945 sprengen, um zu verhindern, dass es den näher an Berlin heranrückenden Soldaten der Roten Armee in die Hände fiel.