Brandenburger bei Krediten Spitze

Potsdam (MOZ) Die Menschen in Brandenburg leihen sich die höchsten Kreditsummen im Osten Deutschlands. Im vergangenen Jahr nahmen die Brandenburger neue Darlehen in Höhe von durchschnittlich 11 304 Euro auf. Das geht aus einer am Montag veröffentlichten Analyse des Vergleichsportals Check24 hervor. Die Summe ist gut 1000 Euro höher als in Sachsen, dem bundesweiten Schlusslicht. Auch in Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt lagen die durchschnittlichen Neukredit-Summen unter 11 000 Euro.