Dax kaum verändert

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt/Main (dpa) Am deutschen Aktienmarkt ist am Dienstag die erwartete Erholung zunächst ausgeblieben. Im frühen Handel trat der Dax mit minus 0,01 Prozent auf 11.957,67 Punkte quasi auf der Stelle.

artikel-ansicht/dg/0/1/1557525/