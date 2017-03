Leichtathletin Anika Holland Zweite bei Deutscher Meisterschaft

artikel-ansicht/dg/0/

Bergfelde (OGA) In ihrem fünften Rennen über 800 Meter landete Annika Holland einen ganz großen Coup. Die 34-Jährige, die für den SCC Berlin startet, holte sich am Sonnabend den zweiten Platz bei der deutschen Meisterschaft der AK 35. Stefan Zwahr sprach mit der Läuferin aus Bergfelde.

artikel-ansicht/dg/0/1/1557528/

Sie sind selten in der Situation, sich über zweite Plätze freuen zu müssen. Das ist diesmal sicherlich anders, oder?

Ja, definitiv. Silber bei der deutschen Meisterschaft ist für mich der krönende Abschluss der Hallensaison.

Mit welchem Ziel sind Sie nach Erfurt gefahren?

In den vergangenen drei Monaten hatte ich mich intensiv vorbereitet. Ich wollte eine Medaille holen. Dass mir das gelungen ist, macht mich wahnsinnig glücklich. Ich habe in diesem Winter in drei Rennen gute Zeit gezeigt und bin super zufrieden.

Haben Sie sich vorher schlau gemacht, was von den Gegnerinnen zu erwarten ist?

Es gab eine Meldeliste. Danach war ich diejenige, die in der aktuellen Hallensaison die schnellste Zeit gelaufen ist. Aber es gab unter den zwölf Frauen auch welche, die schon bessere Zeiten hatten. Mir war also klar, dass sie auch schneller können.

Ich habe mich aber an den aktuellen Zeiten orientiert.

Was bedeutete das für die Taktik im Rennen?

Ich habe lange überlegt, wie ich es angehen soll. Es gibt zwei Möglichkeiten: Von vorne weg auf persönliche Bestzeit gehen oder auf die Platzierung achten. Ich wollte irgendwie beides. Mit dem Startschuss zog ich an und bin früh auf die Innenbahn gegangen. Ich wusste dann nach 60 Metern, dass ich das Tempo machen muss und möchte. Die Entscheidung war plötzlich getroffen. So habe ich drei Runden das Tempo gemacht. Ich habe mich gut gefühlt, doch dann kam der Albtraummoment.

Was ist passiert?

Auf den letzten 150 Metern ging dann das Worst-Case-Szenario los. Vier Frauen zogen vor der letzten Kurve zumindest gleich und kesselten mich ein. Ich konnte mich daraus nicht befreien. So musste ich im Endspurt 80 Meter vor dem Ziel abstoppen und ausscheren. So konnte ich die Silbermedaille zum Glück noch retten.

Die Zeit stimmte auch?

Im Endeffekt bin ich mit den 2:27:77 Minuten nicht zufrieden. Die Zeit hätte besser sein können. Ich bin es aber mutig angegangen, habe die Erfahrung gemacht, dass ich tatsächlich beim nächsten Mal etwas bissiger sein muss, wenn die Post abgeht. Tipps gab es auch von den routinierteren Läufern. Die haben mir gesagt, dass man bei einer Meisterschaft auf Platzierung läuft und nicht auf Bestzeit. Und schon gar nicht beides. Das haben die anderen cleverer gemacht.

Wie haben Sie die Stimmung in der Halle erlebt?

Die Eindrücke sind unbeschreiblich intensiv. Es ging schon vor dem Wettkampf los. So eine Halle hatte ich noch nie gesehen. Die große Tribüne, das Publikum, die Atmosphäre - das war absolut beeindruckend für mich. Dafür findet man kaum Worte. Ich war vor dem Start super angespannt. Auf der Tribüne saßen die anderen Athleten und viele Zuschauer. Du bekommst das Gebrülle mit. Danach ist es einfach nur schön. Diese Erfahrung wirkt ganz lange nach. Einfach unvergesslich.

Und wie war es während der Siegerehrung?

Als ich die Medaille bekam, rollten die Tränen. Das war etwas ganz Großes für mich. Was ich mit der Medaille mache, überlege ich mir noch. Aber sie bekommt auf jeden Fall einen ganz besonderen Platz.

Legen Sie nun eine Pause ein?

Ich habe am Sonntag mal kurz die Form im Freien angetestet. Das mag verrückt klingen, aber ich hatte so viel Adrenalin und musste runterkommen.

Was sind die nächsten Ziele?

Als nächstes will ich versuchen, meine Zeit über zehn Kilometer zu verbessern. Im April ist auf der Bahn die Landesmeisterschaft. Auch die Norddeutsche über 800 Meter ist im Plan.

Haben Sie sich als Vizemeisterin für einen internationalen Wettkampf qualifiziert?

Bei der Europameisterschaft will ich starten. Nicht nur über 800 Meter. Und nächstes Jahr ist Weltmeisterschaft. Es warten viele tolle Events. Da macht es richtig Spaß, älter zu werden.