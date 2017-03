Videobeweis nach dem Frühjahrscross

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (OGA) Drunter und drüber ging es am Sonnabend bei der Auftaktveranstaltung der EMB-Cup-Laufserie, dem Hennigsdorfer Frühjahrscross - und zwar nicht nur während des Laufs auf der bergigen Strecke sondern auch danach. Marco Fiedler, Mitglied des Organisationsteams und selbst aktiver Läufer für Stahl Hennigsdorf, berichtet von turbulenten Szenen nach dem Zieleinlauf: "Wir haben eine schwierige Strecke angelegt, die von einigen Sportlern wohl unterschätzt wurde. Diese haben ihren Lauf dann vorzeitig beendet und sind durchs Ziel gelaufen." Die elektronische Zeiterfassung wurde dann fälschlicherweise trotzdem ausgelöst. Ein weiteres Problem sei gewesen, dass einige Athleten mit verdeckter Startnummer im Ziel ankamen. "Manche trugen ihre Startnummer auf dem Rücken", so Fiedler dazu. All das wird aber nun mithilfe der Videoaufzeichnung aufgeschlüsselt. Fiedler: "Uns ist wichtig, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Wir werden dafür sorgen, dass alle Läufer ihre rechtmäßigen Punkte in der EMB-Cup-Wertung bekommen." Grundsätzlich sei er mit dem Event aber sehr zufrieden gewesen: "Wir hatten tolles Wetter. Am Ende werden es wohl um die 270 Finisher gewesen sein."