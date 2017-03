Veltener Rugby-Club gewinnt Pokalfight

artikel-ansicht/dg/0/

Velten (HGA) Der Veltener RC hat seinen Jahresauftakt siegreich gestalten können. Mit einem mühevollen 35:26 (15:19)-Sieg zogen die Ofenstädter am Sonnabend gegen den RC Regensburg ins Viertelfinale des Rugby-Ligapokals ein. Spielerisch gestaltete sich die Partie für beide Teams nach vier Monaten Wettkampf-Pause recht dürftig. Vom Spannungsgehalt her war es jedoch ein mitreißender Pokalfight, der die Zuschauer gerade in der zweiten Hälfte begeisterte.

Den Gästen aus der Oberpfalz war dabei allerdings nicht anzumerken, dass sie in der 2.Bundesliga Süd den letzten Tabellenplatz belegt hatten. In der Anfangsphase gelang es ihnen sogar, den Gastgeber gehörig unter Druck zu setzen. "Wir haben uns mit überhasteten Aktionen und vielen Straftritten gegen uns das Leben aber auch mal wieder unnötig schwer gemacht", kritisierte Veltens Spielertrainer Carsten Stamm.

Die Führung wechselte ständig. Den Veltener 5:0-Versuch durch Steven Schuster in der zwölften Minute verwandelte der Gast nach 19 Minuten seinerseits in eine 12:5-Führung. Tobias Schurke (27.) und Stamm (34.) konnten folgend mit zwei Versuchen zum 15:12 die Führung wieder an sich reißen. Der Veltener RC geriet allerdings bis zur Pause erneut in Rückstand, als Regensburgs Schlussspieler einen Veltener Pass vor dem eigenen Malfeld abfangen konnte und nach unwiderstehlichem Sprint über den ganzen Platz den ovalen Ball zur erneuten 19:15-Gästeführung ablegte (40+1).

In der zweiten Hälfte gestaltete sich der Spielverlauf intensiver und dramatischer. Beide Kontrahenten wollten den Sieg. Veltens in der ersten Halbzeit noch leer ausgegangener Kicker Philipp Schuster trug dann entscheidend dazu bei, dass am Ende die Gastgeber jubeln konnten: Zehn Punkte von ihm (zwei Straftritte und zwei Erhöhungen) brachten sein Team letztlich ins Viertelfinale.

Dabei zeigten die Veltener während der gesamten Partie Moral, drehten den angewachsenen 18:26-Rückstand (54.) noch zum 35:26-Sieg (70.). Steven Schuster und Steven Wischnewski besorgten die zwei weiteren wichtigen "Fünfer". Wobei der letzte Versuch über eine schöne Ballstafette gelang, in der sich besonders Oliver Bauer mit Vorwärtsdrang auszeichnete. In den Schlussminuten ließ der VRC dann trotz großer Gegenwehr nichts mehr anbrennen.

Für Veltens Vorsitzenden Norbert Heidekorn war der Sieg nicht unverdient. "Alles in allem hatten wir doch mehr Chancen, um zu punkten. Wenn da nicht so viel versiebt worden wäre, hätten wir wohl etwas klarer gewinnen können." Nach dem Abpfiff verbreitete sich noch wahres Rugby-Flair über der VRC-Spielstätte. Mit den überaus sympathischen Regensburgern wurde gemeinsam im Clubhaus dem siegreichen Auftritt der deutschen 15er-Nationalmannschaft gegen Belgien via TV beigewohnt.

Veltener RC: Wallek, Wilhelm, Heinze, Born, Radjenovic, Wischniewski, Striegler, Schurke, Stamm, S.Schuster, Kennecke, Lachmann, Börner, Heidekorn, P.Schuster (Bauer, Gummelt, Nickel, Wehden)