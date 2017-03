artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Nach einem jahrelangen Anstieg ist die Zahl der Rauschgiftdelikte an Brandenburger Schulen 2016 erstmals wieder gesunken. Laut Polizeilicher Kriminalitätsstatistik wurden im vergangenen Jahr 196 Fälle ermittelt, wie das Bildungsministerium in Potsdam auf eine Anfrage der CDU im Landtag mitteilte. Das waren 18 weniger als ein Jahr zuvor. Damit war die Drogenkriminalität an den märkischen Schulen allerdings noch immer mehr als doppelt so hoch wie 2009, als die Polizei 83 Fälle registrierte.