SV Altlüdersdorf legt personell nach

Altlüdersdorf (GZ) Zwei Spiele, zwei Siege: Besser hätte der Auftakt in die Rückrunde für Fußball-Oberligist SV Altlüdersdorf nicht laufen können. Trainer Mike Frank beobachtet voller Freude die Entwicklung der Mannschaft in den vergangenen Wochen. Vielleicht habe die katastrophale Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte - der SVA konnte aufgrund der schlechten Witterungsbedingungen nur unzureichend trainieren - auch ihr gutes gehabt. "Die Jungs haben richtig Spaß am Fußball und sind mit Ehrgeiz und Freude dabei." Viel wichtiger ist jedoch für Frank die Tatsache, "dass das Team eine Einheit geworden ist. Auf und neben dem Platz."