66-Jähriger stirbt auf der Autobahn bei Birkenwerder

Birkenwerder (OGA) Ein 66-jähriger Autofahrer verunglückte auf der Autobahn A 10 in der Nacht zum Dienstag zwischen Birkenwerder und Mühlenbeck tödlich. Der Mann, der laut Polizeisprecherin Dörte Röhrs aus dem Bereich Bernau stammte, soll mit hoher Geschwindigkeit Richtung Prenzlau gefahren sein. Beim Überholen, berichtete Röhrs, soll der Fahrer dann mit seinem Pkw ins Schleudern geraten sein. Dann schob sich der Pkw unter einen Lkw, der auf der rechten Spur fuhr. Das Ganze ereignete sich um 21.25 Uhr. Der 66-jähriger Fahrer musste von der Feuerwehr aus dem Unfallwagen mit entsprechender Technik herausgeschnitten werden. Trotz aller Bemühungen, so Röhrs, starb der Mann aber noch am Unfallort.