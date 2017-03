Reisefieber gepaart mit Wohltätigkeit

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Es ist nicht die berühmte Rallye Paris-Dakar, die Maximilian Hesse und Martin Mitrenga in diesen Tagen und Wochen vorhaben. Aber es wird wohl genauso aufregend. Die beiden Havelstädter bilden das Team "Buddelkiste" und machen sich mit ihrem VW-Bus von Dresden auf nach Banjul in Gambia. Gemeinsam mit 48 Teams aus ganz Deutschland wollen sie am 23. März den westafrikanischen Staat auf dem Landweg erreichen. "Es geht ums Ankommen und darum, die Autos heil abzuliefern", so Martin. Denn mit den Fahrzeugen haben die Initiatoren, die aus Dresden kommen, noch etwas Spezielles vor: sie sollen für einen guten Zweck versteigert werden. Neben dem Bus haben die Jungs noch Laptops und Medikamente für die Afrikaner dabei. Diese Hilfe zur Selbsthilfe findet bereits zum 23. Mal statt. Die Hilfsorganisation konnte so aus den Erlösen schon Schulen, Krankenhäusern und anderen Hilfsprojekten helfen. Pro Rallye kommen an die 80.000 Euro zusammen. Die Ergebnisse wollen sich die Brandenburger vor Ort ansehen. Für sie ist die Tour eine Premiere. Sie waren zusammen schon an der Mecklenburger Seenplatte und in Schweden. Nun also die erste große Tour außerhalb von Europa. Beide haben eine Doku im Fernsehen über die Hilfsorganisation und die Zivilisten-Rallye gesehen und sich vom Reisefieber und von der Abenteuerlust packen lassen. Die Vorbereitung hat anderthalb Jahre gedauert. Angefangen bei den Impfungen wie gegen Gelbfieber bis hin zur Versicherung. Für die Fahrt war klar, dass sie kein alltägliches Auto nehmen würden. Ein VW Bus muss es schon sein, damit die Jungs nicht im Zelt übernachten müssen. Finanziert haben sich die beiden ihre Ausrüstung über Sponsoring, unter anderem mit einer Crowdfunding-Kampagne. So erhält jeder, der ihnen 15 Euro gespendet hat, eine Postkarte aus Gambia. Das sie ankommen, steht nicht in Frage. Sie sagen von sich, dass sie ein gut eingespieltes Team sind. Ohne Navi, aber mit ADAC-Karten ausgerüstet, wollen sie die Fahrt spüren und auch mal andere Straßen und Wege ausprobieren. Insgesamt sind 7.500 Kilometer zurückzulegen! Natürlich mit Ruhetagen, wie beispielsweise in Marrakesch. Land und Leute kennenlernen, gehört dazu. Und sicher manch Überraschung. In Mauretanien erwartet die Fahrer eine Straße, die nur bei Ebbe befahrbar ist. Die Erwartungen werden wohl übertroffen, sind sich beide vor der Abreise sicher. "Viele Eindrücke, die man sich nicht vorstellen kann, werden uns erwarten", ist sich Martin sicher. Im Vordergrund des mehrwöchigen Abenteuers steht Hilfe zu leisten. "Irgendwo muss man anfangen und in Bildung investieren, ist der richtige Weg", erklärt Maximilian ihr Vorhaben. "Unsere Verwandtschaft findet es beeindruckend, gesteht, es sich selbst nicht zu trauen", so Maximilian weiter.