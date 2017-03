US-Minister Carson nennt Sklaven "Einwanderer"

artikel-ansicht/dg/0/

Washington (dpa) Der neue US-Wohnungsbauminister Ben Carson hat die vor Jahrhunderten in die USA verschleppten afrikanischen Sklaven als Einwanderer bezeichnet. "Es gab noch andere Einwanderer, die am Boden von Sklavenschiffen hierher gekommen sind und noch länger, noch härter für weniger gearbeitet haben", sagte der Afroamerikaner am Montag (Ortszeit) in seiner ersten Rede vor Mitarbeitern des Ministeriums.