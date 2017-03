artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Nach dem Tod des Eisbärenjungen Fritz im Berliner Tierpark hat die Tierschutzorganisation Peta einen Zuchtstopp für Eisbären in Zoos gefordert. "Die Haltungsbedingungen in Zoos sind derart unnatürlich, dass ein großer Teil der Eisbärenbabys die ersten Monate nicht überlebt", erklärte Peta am Dienstag. Dies geschehe teils aufgrund mangelhafter Haltungsbedingungen, teils aufgrund schwerer Verhaltensstörungen der Muttertiere.