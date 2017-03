Eisbären in 13 deutschen Zoos

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Gehege mitten in Europa statt in der Arktis: In 13 deutschen Zoos leben nach Angaben des Verbands der Zoologischen Gärten etwa 30 Eisbären. Damit sei Deutschland die führende Eisbär-Nation in Europa, wo es zuletzt insgesamt mehr als 100 Eisbären in Zoos gab. Nachwuchs bei den Tieren ist ein Garant für steigenden Verkauf von Eintrittskarten, wie einst der Eisbär Knut im Berliner Zoo zeigte.