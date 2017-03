Wer kandidiert anstelle von Steinmeier?

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Er war der einzige brandenburgische SPD-Gewinner eines Direktmandats bei der Bundestagswahl 2013: Frank-Walter Steinmeier. Er lag im hiesigen Wahlkreis 60 in der Wählergunst am höchsten. In allen anderen Wahlkreisen des Landes holten Christdemokraten die Direktmandate.

artikel-ansicht/dg/0/1/1557558/

Jetzt steht Steinmeiers Vereidigung als Bundespräsident bevor. Die SPD benötigt einen neuen geeigneten Kandidaten, auf den sich die Delegiertenversammlung des Wahlkreises 60 am Freitag in Borkheide (Potsdam-Mittelmark) einigen soll. Zur Wahl stehen dort Brandenburgs Generalstaatsanwalt Erardo Rautenberg, der Landtagsabgeordnete Erik Stohn und die Kommunalpolitikerin Lisa Price. Wer auch immer von den Dreien per Direktmandat in den Bundestag gewählt werden will, bekommt es im Wahlkreis 60 mit Anke Domscheit-Berg (Die Linke) und Dietlind Tiemann (CDU) zu tun.