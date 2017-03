Das kurze Leben des kleinen Eisbären Fritz

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1557561/

3. November 2016: Das sieben Jahre alte Eisbärweibchen Tonja bringt im Tierpark Berlin zum ersten Mal Nachwuchs zur Welt. Geboren werden Zwillinge. Ihr Geschlecht ist zunächst nicht zu erkennen. Mutter Tonja und die beiden Jungtiere befinden sich in einer abgeschirmten Wurfbox. Absolute Ruhe gilt für den Erfolg der Aufzucht als entscheidender Faktor. Der Zoo- und Tierparkdirektor Andreas Knieriem sagt: "Schon die erfolgreiche Aufzucht eines Jungtiers wäre fantastisch."

8. November: Die ersten kritischen Tage sind überstanden. Die neugeborenen Eisbären verbringen ihre Zeit mit Schlafen und Trinken. Die Tierpark-Angestellte können nur ab und zu über eine Überwachungskamera einen Blick auf die Jungtiere werfen.

10. November: Der Tierpark befürchtet, dass eines der beiden Eisbärenjungen gestorben ist. Auf dem Monitor ist nur noch eines zu sehen. Die Sterblichkeit bei den Jungtieren ist in den ersten 10 bis 14 Tagen besonders hoch - sie liegt bei 50 Prozent. Der Verdacht bestätigt sich: Das zweite Jungtier taucht nicht wieder auf. Die Todesursache bleibt unklar. Möglich sind zu wenig Milch, eine Infektion oder ein versehentliches Totdrücken durch das Muttertier. Tote Eisbärenjungen werden in dem Stadium dann vom Muttertier gefressen.

2. Dezember: Knapp einen Monat nach der Geburt geht es dem überlebenden Eisbärenbaby gut. Alle zwei Stunden wird es gesäugt. Das Kleine wiegt mittlerweile etwa drei Kilogramm, bei der Geburt waren es gerade mal 600 Gramm.

7. Dezember: Ein Videofilm vom Eisbärenbaby im Internet sorgt für Begeisterung. Der kurze Film zeigt das bislang namenlose Kleine erstmals richtig in Bewegung. In Natura ist der kleine Eisbär für Tierpark-Besucher bislang nicht zu sehen. Er verbringt den Winter mit seiner Mutter in einer Wurfbox.

13. Januar 2017: Das Eisbären-Baby ist ein männliches Tier. Das stellt sich bei einer Untersuchung durch Tierärzte heraus. Aus dem anfangs nur meerschweinchengroßen und unbehaarten Würmchen wurde ein mehr als doppelt so großes Fellbündel: 67 Zentimeter lang und 4,6 Kilo schwer.

1. Februar: Der knapp drei Monate junge Eisbär erhält den Namen Fritz. Das Auswahlprozedere war umfangreich: Drei Stunden beriet sich eine siebenköpfige Jury, der auch Journalisten, Radio-Hörer und Zeitungsleser angehörten. Rund 10 000 Vorschläge waren eingegangen - sogar aus Südafrika, Japan und Neuseeland.

9. Februar: Der Tierpark kündigt an, im Februar sein Eisbärengehege umzubauen. Das soll dem Jungtier mit seinen kurzen Beinen erste Ausflüge nach draußen erleichtern. Geplant ist auch, Fritz ab Ende März den Besuchern zu zeigen.

5. März: Im Alter von vier Monaten erkrankt das Eisbärenbaby. Es fällt auf, dass Fritz sehr ruhig ist.

6. März: Das Eisbärenjunge wirkt apathisch. Festgestellt wird zunächst eine Leberentzündung, was auf eine weitere ernsthafte Krankheit hindeutet. Es folgen lange Untersuchungen mit Ultraschall, CT und Röntgengerät am benachbarten Leibniz-Institut. Gegen die schlechten Leberwerte bekommt Fritz ein Antibiotikum und Schmerzmittel. Gegen 19.30 Uhr wird sein Atem unregelmäßig. Ein atemstimulierendes Medikament, eine Herzdruckmassage und Sauerstoff helfen nicht. Gegen 20.00 Uhr stirbt der kleine Eisbär.