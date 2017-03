artikel-ansicht/dg/0/

Den Haag (dpa) Russland hat eine Klage Kiews wegen der angeblichen Beteiligung am Konflikt im Osten der Ukraine vor dem höchsten UN-Gericht als unbegründet zurückgewiesen. Es gebe weder eine gesetzliche Grundlage noch Beweise für die Vorwürfe, erklärte der Rechtsvertreter Moskaus, Roman Kolodkin, am Dienstag vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag.