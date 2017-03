artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Können Fahrradfahrer in deutschen Städten bald an mehr Ampeln auch bei Rot rechts abbiegen? Das Bundesverkehrsministerium lässt prüfen, ob an einzelnen Kreuzungen ein neues Schild sinnvoll sein könnte, das dies speziell für Radler erlaubt. Die Bundesanstalt für Straßenwesen wurde mit einer Untersuchung dazu beauftragt, wie das Ministerium auf eine Frage der Grünen-Fraktion antwortete. Zuerst berichtete die "Süddeutsche Zeitung" (Dienstag) darüber.