Zweiter Investor engagiert sich in der Waldgemeinde Borkwalde

artikel-ansicht/dg/0/

Borkwalde (MZV) Wer in Borkwalde zwischen der bunten Holzhaussiedlung und der Ernst-Thälmann-Straße im Wald spazieren geht, der bemerkt die umfangreichen Waldpflegemaßnahmen, die dort gegenwärtig in Absprache mit der Forst stattfinden. Zugleich kann der aufmerksame Fußgänger die zirka 150 Hektar umfassende Fläche erfassen, die die Berlin-Brandenburgischer Flächenentwicklungs GmbH (BBF) von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) erworben hat. Hier sollen einmal Häuser stehen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1557567/

Der neue Eigentümer der Flächen ist ein regionales Unternehmen mit 20 Mitarbeitern, das hauptsächlich im Speckgürtel um Berlin aktiv ist. Das Unternehmen entwickelt Bauflächen und baut u.a. Mehrfamilienhäuser. "Das Einzige, was wir nicht machen, sind Einfamilienhäuser", so Geschäftsführer Jesús Comesaña.

Bauflächen entwickeln und bebauen will die BBF auch in Borkwalde. Langsam nehmen die Pläne Gestalt an. So konnte Comesaña auf der Sitzung der Gemeindevertreter in der letzten Woche seine Vorstellungen erstmals der Öffentlichkeit präsentieren. Als erstes Areal wird ein Gebiet in dem Wald zwischen Bolzplatz und Mehrfamilienhäusern erschlossen. Die schon jetzt vermutlich größte Holzhaussiedlung Deutschlands wird an dieser Stelle weiter wachsen, denn entsprechend der dort geltenden Gestaltungssatzung müssen die Häuser mit einer Holzfassade versehen werden. Allerdings will die BBF an dieser Stelle nicht selbst bauen, sondern die erschlossenen Grundstücke verkaufen.

Comesaña präsentierte den Gemeindevertretern eine vorläufige Skizze über die Lage der Grundstücke in diesem Areal. Die elf Grundstücke zwischen 911 und 1.174 Quadratmeter werden über eine private Erschließungsstraße zugänglich sein.

Insgesamt erwartet Comesaña, dass die BBF "acht bis zwölf Jahre hier im Ort engagiert sein" wird. Auf den weiteren Bauabschnitten entlang der Ernst-Thälmann-Straße und beidseits des noch zu bauenden Teils des Olof-Palme-Rings können ebenfalls Einfamilienhäuser, aber auch Mehrfamilienhäuser entstehen. Diese Planungen sind jedoch noch nicht so weit gediehen, dass der Geschäftsführer der BBF sie der Öffentlichkeit vorstellen will. Comesaña dazu: "Das ist wie eine Treppe. Es muss nach und nach passieren." Das bezieht er auch auf die Integration seiner Pläne in die Gesamtentwicklung des Ortes. Wie die Gemeinde selbst, hofft er zum Beispiel auf die Ansiedlung eines Einzelhändlers. Für ihn ist klar: "Je mehr der Ort zu bieten hat, desto leichter lassen sich die Grundstücke verkaufen."

Wahrscheinlich werden auch neue Kita-Plätze in der Waldgemeinde erforderlich. Allein durch die BBF-Vorhaben soll Borkwalde noch einmal um 500 bis 800 Einwohner wachsen. Davon werden 40 bis 60 Prozent junge Familien sein. Das gilt auch für den anderen großen Investor im Ort, Town & Country. Borkwalde wird seinen Platz als brandenburgischer Wachstumskönig so schnell nicht verlieren. Auch ohne die aktuellen Vorhaben von BBF und Town & Country weist die Waldgemeinde bereits jetzt mit 275 Prozent und großem Abstand das größte Einwohnerwachstum seit der Wende auf.