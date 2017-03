Lebendiger und eindrucksvoller Vortrag

artikel-ansicht/dg/0/

Dorthin, wo der Vortrag gehalten wurde, in den Hohen Fläming, breitet sich der Rothirsch erst langsam aus. Vorwiegend ist er jenseits der Autobahn A 9 im Niederen Fläming zu finden. Die Autobahn zerschneidet sein natürliches Ausbreitungsgebiet, woran offenbar die Wildbrücke und die sogenannte Jahrhundertbrücke bisher nur wenig ändern konnten. Vielleicht bringt die zweite, im Bau befindliche Wildbrücke Abhilfe. Auch andernorts in Deutschland wird der Lebensraum der Rothirsche zerschnitten. Das Problem ist, dass Mensch und Rothirsch einen ganz ähnlichen Lebensraum bevorzugen, die offene und lichte Waldsavanne.

Stöcker weiß interessante und überraschende Details aus dem Liebes- und sonstigem Leben des Hirsches zu erzählen. Rothirsche sind sehr sozial und leben normalerweise in Gruppen. Die ausgewachsenen Tiere finden sich außerhalb der Brunftzeit in nach Geschlechtern getrennten Gruppen zusammen. Die Kahlwildgruppen bestehen aus den Hirschfamilien mit einem Alttier, einem Jährling und einem Kalb. Zwei Wochen vor der Niederkunft lösen sich die Muttertiere aus ihrem Rudel, dem sie sich erst zwei Wochen nach der Geburt wieder anschließen. Die männlichen Tiere schließen sich zu Hirschrudeln zusammen. Das am Winterende abgestoßenes Geweih der männlichen Tiere wächst über den Sommer nach. In der Wachstumsphase versorgt der sogenannte Bast das Geweih mit Blut und Nährstoffen. Im Spätsommer streifen die Hirsche den Bast ab, um sich den Hirschdamen in aller Pracht zu präsentieren. Die Geweihfärbung hängt dabei von der Baumart ab, an der der Bast abgestreift wurde. Fichte und Kiefer ergeben eine dunkle Färbung, Birke und Weide eine helle.

Der Hirsch begleitet den Menschen in unseren Breiten bereits seit der Steinzeit. Seine frühe geschichtliche und kulturgeschichtliche Bedeutung kann kaum überschätzt werden. Der Hirsch war für Steinzeitmenschen vergleichsweise leicht zu jagen, bot viel Fleisch und vielfältiges Material für bis zu 40 verschiedene Handwerkzeuge. "Der Rothirsch war der Tante-Emma-Laden und der Baumarkt der Steinzeit," macht Stöcker die damalige Bedeutung anschaulich klar. Nicht zufällig steht der Hirsch am Beginn der Kunst. Unter einer der ältesten Malereien der Menschheit in der Lascaux-Höhle in Frankreich befinden sich erstaunlich realistische Darstellungen dieses stattlichen Tieres.

Stöcker ist es ein großes Anliegen, seinen zahlreichen Zuhörern nicht nur den Schaden zu aufzuzeigen, den das Schalenwild anrichten kann, sondern auch auf neuere Forschungen zu dessen ökologischer Bedeutung hinzuweisen. Der Rothirsch verbeißt, schält, schlägt und fegt nicht nur, wie es in der Jägersprache heißt. Er schafft durch sein Suhlen in Pfützen oder Schlamm sowie durch das Scharren mit den Hufen Lebensraum für hochspezialisierte Pflanzen und Pilze. So ärgert die verbissene Kiefer sicher den Förster, kann er doch die entstandene Strauch- oder Bonsaikiefer nicht mehr verwerten. Gleichzeitig bietet die verkrüppelte Kiefer vielen Insekten und Vögeln einen geschützten Lebensraum. Übrigens, auch das illustriert Stöcker, kann man mit Ebereschen Schalenwild von wirtschaftlich interessanten Baumarten ablenken. Die Eberesche muss dem Wild offenbar so gut schmecken, dass es die anderen Bäume unbeachtet lässt.

Um den Wolf kommt man beim Rothirsch nicht herum. Von Panikmache hält Stöcker nichts. Wolf und Rothirsch haben Jahrtausende lang nebeneinander existiert. Sie können das auch heute. Der Experte hält Wolf und Rothirsch für fein aufeinander abgestimmte Tierarten, die durchaus in denselben Lebensraum passen. Die feine Nase des Hirsches ist ohne den Wolf kaum zu erklären. "Der Hirsch muss nur sein evolutionäres Gedächtnis wieder abrufen", so Stöcker. Wenn sich der Hirsch wieder an den Wolf gewöhnt hat, lösen sich sogenannte Angstrudel wieder auf.