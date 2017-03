Plattform der Kreativität im Theaterfoyer

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) Vincent Van Goghs "Porträt des Dr. Gachet" wurde für 82,5 Millionen Dollar verkauft. Gut im Geschäft sind auch Werke von Andy Warhol. Sammler kauften im vergangenen Jahr 1295 Arbeiten von Warhol für insgesamt 547,8 Millionen Euro. Wer schöne Bilder kaufen will, muss aber nicht unbedingt ein Millionär sein. Erschwingliche Kunst zum Kaufen oder auch nur zum Anschauen bot der 4. Bildermarkt im Foyer des Theaters. Noch sehr jung, ist er mittlerweile schon ein Selbstläufer. Die Veranstalter müssen keine große Werbung mehr machen. Die vorhandenen Stellplätze waren schnell vergeben. 49 Aussteller nutzen die Möglichkeit, ihre Kunst einem breiten Publikum zu präsentieren. "Zum Glück haben die Querelen um das Theater in den letzten Monaten der Veranstaltung nicht geschadet. Wir freuen uns über den großen Zuspruch", sagte die Organisatorin Adriane Porikys. Über die Hälfte der Künstler kam aus Brandenburg und Umgebung, andere aus Potsdam, Rathenow und Genthin, aber auch aus der Prignitz, dem Havelland und Teltow. Alle vereint, dass sie wohl nicht zu den Glücklichen gehören werden, denen langanhaltende Kunstmarkterfolge vergönnt sind, obwohl ihre Werke so manchem Millionenobjekt in nichts nachstehen. Denn das Verständnis für Kunst definiert sich heute leider vor allem über den Preis, nicht über inhaltliche Kriterien. Auch auf den Van-Gogh-Effekt, dass ein Künstler nach seinem Tod entdeckt wird, wollte so niemand hoffen. Fast alle definierten ihren Kunstanspruch am Spaß an der Kreativität und damit, etwas auszudrücken. Und es tat gut beim Bildermarkt Anerkennung auch über den Familienkreis hinaus zu finden. Dies war bei der entspannten Atmosphäre im Foyer zu merken. Man blieb stehen, redete mit den Künstlern, die gerne über ihre "Triebfeder" oder Details und Maltechniken Auskunft gaben. Die Hobbykünstler malen und arbeiten mit ganz unterschiedlichen Materialien, mit Öl, Acryl, Tempera, Aquarell, Pastell, Mischtechniken und Holzschnitt. Aber auch mit Wasserfarben, Bleistift und Kohle. Die Bilder von Beate Ahrens bestachen durch kräftige Farben und Formen. Jessica Dörhöfers moderne Stadtansichten zeigten neue Blickwinkel und Ansichten aufKleine aber feine und genau ins Detail gehende Grafiken und Collagen stellte die freie Illustratorin und Grafik-Designerin Stephanie Drömer aus. Wesentlich größer, aber nicht weniger ins Detail geht Daniel Schröder mit seinen großformatigen Gemälden. "Ich beobachte genau, denn meine Bilder sollen Geschichten erzählen von Begegnungen, Stimmungen und Situationen", erklärte der Kunst- und Geschichtsstudent. So erkennt man bei seinem Gemälde von der Jahrtausendbrücke sogar die Preise auf der Speisekarte des Cafés. Die kleinen Grafiken und Collagen konnten Interessierte schon für 30 Euro mit nach Hause nehmen. Daniel Schröders Bilder, an denen er schon einmal zwei Wochen und mehr arbeitet, waren für etwa 900 Euro zu haben. Im Gegensatz zu den unvorstellbaren Summen, die die angeblichen Kunstsammler bei Auktionen bieten, sind es ganz moderate Preise für die echten Unikate. Zumal rund 60 Prozent aller Kunstkäufe in Europa unter 4000 Euro und davon 40 Prozent sogar unter 2000 Euro liegen. Wenn auch nicht das ganz große Geld zu verdienen war und nicht jeder einen späteren Rembrandt mit nach Hause nahm, blieb für Künstler und Käufer die Hoffnung. Denn ob wir es glauben oder nicht: der nächste Andy Warhol ist schon unter uns.