Berlin (dpa) Nach zwei Jahrzehnten Dornröschenschlaf steht Müggelturm in Berlin-Köpenick wieder für Ausflügler offen. Wie der Immobilienunternehmer Matthias Große am Dienstag mitteilte, habe er am Freitag die Schankerlaubnis für die Gaststätte "Müggelturm-Baude" im Untergeschoss des Gebäudes erhalten. Dort gebe es jetzt wieder Kaffee, Kuchen oder ein kühles Bier.