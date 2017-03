Kleine Stadtsparkasse mit Rekordergebnis

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Selbstbewusst und unbeeindruckt von dem Banküberfall vor einer Woche zeigte sich der Vorstand der Stadtsparkasse Schwedt am Dienstag auf seiner Jahresbilanzpressekonferenz. Das Kreditinstitut konnte 2016 mehr Kredite und Wertpapiere vergeben und Rekordwerte an Baukrediten und Bausparverträgen abschließen. Die Kunden vertrauten der Sparkasse weitere Einlagen an, deren Summe auf 478 Millionen Euro anwuchs. Die Bank schloss das Jahr 2016 mit einer Bilanzsumme von 544 Millionen Euro und eine Gewinn auf 3,8 Millionen Euro vor Steuern ab, deutlich mehr als im Jahr zuvor. Mit einer Verschlankung des Personalbestandes und Investitionen in die Digitalisierung sei man für die Zukunft gut gewappnet, so Vorstandssprecher Dietrich Klein.