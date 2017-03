artikel-ansicht/dg/0/

Lit.Cologne erinnert an verfolgte Schriftsteller

Köln (dpa) Das Literaturfestival Lit.Cologne setzt sich in diesem Jahr für verfolgte Schriftsteller in der Türkei ein. Einer der ersten Gäste ist am Mittwoch der regierungskritische türkische Journalist Can Dündar.

Der Journalist Can Dündar am 05.03.2017 in Berlin bei «Anne Will»



