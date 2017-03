Woidke: Gleichberechtigung der Geschlechter kein Selbstläufer

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat zu einem anhaltenden Kampf um Gleichberechtigung von Männern und Frauen aufgerufen. "Gleichberechtigung der Geschlechter setzt sich nicht im Selbstlauf durch. Das zeigt die mehr als 100-jährige Geschichte des Frauentages", sagte Woidke am Dienstag zum Internationalen Frauentag an diesem Mittwoch.

In Brandenburg sei das Gefälle der unterschiedlichen Bezahlung von Männern und Frauen mit 6 Prozent zwar nicht so groß wie in ganz Deutschland mit mehr als 20 Prozent. Trotzdem müsse weiter für das Prinzip "gleicher Lohn für gleiche Arbeit" gestritten werden. Dazu sei es auch wichtig, dass das vom Bund geplante Transparenzgesetz zur Offenlegung der Entgeltstrukturen noch in dieser Wahlperiode verabschiedet werde.

Finanzminister Christian Görke (Linke) erklärte zum Frauentag, das Land verbuche Erfolge bei der Besetzung von Aufsichtsratsmandaten bei Unternehmen, an denen das Land beteiligt ist. Vor rund zehn Jahren habe der Frauenanteil noch bei 16,2 Prozent gelegen, heute seien es 58,3 Prozent. Das Land Brandenburg ist aktuell an 22 Unternehmen beteiligt.

SPD-Generalsekretärin Klara Geywitz unterstrich, Lohngerechtigkeit zwischen Frauen und Männern erfordere eine grundsätzliche gesetzliche Regelung auf Bundesebene. Dies lehnten CDU und CSU bisher aber ab.