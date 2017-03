Gemeinsame Suche nach NS-Raubkunst aus Mosse-Sammlung

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1557594/

"Unser Ziel ist es, tiefergehende Beziehungen zu öffentlichen und privaten Institutionen zu entwickeln, um unseren Restitutionsbemühungen zum Erfolg zu verhelfen", sagte der Stiftungspräsent und Erbenvertreter Roger Strauch am Dienstag in Berlin. Der Berliner Verleger Rudolf Mosse hatte vor 1933 eine der wichtigsten Kunstsammlungen in Deutschland aufgebaut. Nach der NS-Machtübernahme wurde sie zerschlagen. Viele Werke sind heute - oft noch unbekannterweise - in öffentlichem Besitz.