Kreisumlage sinkt auf 44 Prozent

Rathenow/Havelland (MOZ) Am Montag trafen sich die Abgeordneten des havelländischen Kreistags zur ihrer ersten Sitzung im neuen Jahr im Blauen Saal des Rathenower Kulturzentrums. Mit Spannung erwartet wurde sowohl die Debatte um den Kreishaushalt als auch zur Stellungnahme der Kreisverwaltung zum Gesetzentwurf der Kreisgebietsreform der Landesregierung. Selten hat man allerdings in einem Kreistag bei doch zwei normalerweise kontrovers diskutierten Themen so viel Einigkeit gesehen.

Fraktionsübergreifend wurde der Kreisverwaltung eine gute Arbeit bei der Anfertigung der Stellungnahme zum Gesetzentwurf bescheinigt. Landrat Roger Lewandowski (CDU) wies in seiner Einführung darauf hin, dass man sich bewusst nur mit dem Entwurf beschäftigt habe und zu jeder Vorschrift des 513-seitigen Entwurfs Stellung bezogen habe. Der Gesetzentwurf sei stark überarbeitungsbedürftig, so der Verwaltungschef weiter.

Dem stimmten sowohl die Fraktionsvorsitzenden der Zählgemeinschaft, bestehend aus CDU, SPD und FDP/Bauern/Familie, als auch der in der Opposition befindlichen Bündnisgrünen und Linken zu. Andrea Johlige, Fraktionsvorsitzende der Linken, betonte aber auch, dass ihre Fraktion nicht als Reformgegner vereinnahmt werden möchte. Es sei gut, sich konstruktiv in den Prozess einzubringen, denn auch sie sähe Nachbesserungsbedarf.

In eine ähnliche Richtung ging auch Bündnisgrünen-Fraktionschef Felix Doepner, der das momentan geplante Fusionsverfahren als umständlich bezeichnete und den Landkreis Havelland als benachteiligt ansieht. Er befürchtet eine notwendig werdende Erhöhung der Kreisumlage als Konsequenz aus der Reform, sollte nicht die Hilfe vom Land erheblich größer ausfallen.

Der Ton, in den auch Michael Koch (CDU-Fraktionsvorsitz) einstimmte, lautete: "Wer die Musik bestellt, soll sie auch bezahlen". Für den Christdemokraten war auch nach dem Studium des Gesetzentwurfs unklar, wo die Synergie-Effekte bzw. Einsparungspotentiale der Reform liegen sollen, denn viele Gelder würden sich an Fallzahlen orientieren, und die würden ja nicht weniger werden, nur weil Verwaltungen zusammen gelegt würden.

In der Abstimmung zur erarbeiteten Stellungnahme wurde diese einstimmig ohne Enthaltungen angenommen und kann somit der Landesregierung ohne Änderungen übermittelt werden. Wer sich für die Stellungnahme im Detail interessiert, sie ist im Ratsinformationssystem des Landkreises auf www.havelland.de einzusehen.

Der zweite große Punkt auf der Tagesordnung war die Haushaltssatzung des Kreises. Nachdem diese im Dezember noch vom Landrat zurück gezogen worden war, herrschte hier nun nach einer Überarbeitung auch breite Zustimmung unter den Abgeordneten. Zu verdanken war das auch dem Umstand, dass auf Grund sprudelnder Steuereinnahmen des Landes, die durch den Finanzausgleich auch dem Landkreis mehr Geld in die Kassen spült, eine Senkung der Kreisumlage um 0,5 Prozentpunkt auf 44 Prozent möglich war.

Wie Kämmerer Glenn Jankowski in seiner Haushaltsentwurfsvorstellung betonte, seien kurz- und mittelfristig keine Kreditaufnahmen geplant und der Ergebnishaushalt für 2017 und darüber hinaus sei ausgeglichen. Der Landkreis sei in einer stabilen finanzwirtschaftlichen Lage. So sei es möglich, auch die freiwilligen Ausgaben, wie die Sportstättenförderung "Goldener Plan" weiter zu führen und Investitionen, wie beispielsweise in den Breitbandausbau, zu tätigen.

Michael Koch (CDU) freute sich dann auch, dass das sensible Thema Kreisumlage nun nicht "auf Pump" realisiert werden müsse, denn damit wäre er nicht einverstanden gewesen. Als Kraftakt bezeichnete er den Breitbandausbau, der allerdings heutzutage notwendig sei. Das man als Kreis die Möglichkeit habe, mehr als fünf Millionen Euro in den nächsten drei Jahren als Kofinanzierung zum Bundesprogramm zur Verfügung zu stellen, sei gut und richtig.

Zufrieden über mehr Spielraum für arme Kommunen zeigte sich auch Rocco Buchta, Fraktionsvorsitzender der SPD. Es sei ein Glücksfall, dass man so starke Unternehmen im Land hätte, die die Steuereinnahmen zum sprudeln gebracht hätten und dadurch die Senkung der Umlage ermöglicht hätten.

Die Haushaltssatzung des Kreises wurde bei vier Gegenstimmen mehrheitlich angenommen.