Favorit gab sich keine Blöße

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Belzig (MOZ) Gegen den Tabellenführer SV Berolina Lychen gelang den Handballern des MBSV Belzig nicht der erhoffte Sieg. Vielleicht waren die Erwartungen der einheimischen Fans, aber auch die der Mannschaft an sich selbst, zu hoch. Die Lychener haben die Fläminger auf jeden Fall nicht unterschätzt. Waren sie vor Wochenfrist beim 27:27 in Trebbin noch mit neun Akteuren anwesend, traten sie in der Albert-Baur-Halle mit 14 Spielern an, wussten um die Stärke der MBSV-Mannschaft.

artikel-ansicht/dg/0/1/1557606/

In den ersten Minuten begegneten sich beide Reihen auf Augenhöhe. Bis zur 9. Minute hielten die Gastgeber ein 3:3 und bis zur Hälfe des ersten Abschnitts sah es nach einem engen Spielverlauf aus. Doch dann setzten sich die Gäste peu à peu ab. Aus einem Zwei-Tore-Vorsprung machten sie bis zur Pause ein 16:11.

Die Lychener profitierten dabei von der ungeduldigen Spielweise der Bad Belziger. Viel zu schnell wurde der Abschluss gesucht, doch Berolina hatte mit Sebastian Bock einen exzellenten Schlussmann zwischen den Pfosten. Bei den Gastgebern durfte zunächst Kevin Dehne ran, der nun erst einmal für einige Wochen ausfällt. Dehne laboriert schon seit einiger Zeit an heftigen Rückenschmerzen, die nun erst einmal austherapiert werden sollen. Er erwischte aber nicht seinen besten Tag, wie auch sein Torwartkollege Michael Schröter.

Trainer Denis Wandersee sprach in der Kabine seiner Mannschaft Mut zu. Fünf Tore Rückstand sind im Handball aufzuholen, nur müssten seine Spieler es nicht gleich in den ersten Minuten versuchen. Doch es sollte nicht sein, die MBSV-Akteure fanden sich häufig in Unterzahl wieder und da hatten die Gäste mit Michael Zander und Jan Wendland zwei treffsichere Rückraumschützen in ihren Reihen, die diesen Freiraum dann gnadenlos nutzten.

Beim 15:25 in der 52. Minute war die Partie entschieden. Wandersee appellierte an seine Mannen sich nicht völlig aufzugeben, die nun wieder mehr Einsatzwillen an den Tag legten. Mehr als Ergebniskosmetik zum 23:28-Endergebnis sprang aber nicht heraus.

Nach dem Schlusspfiff wollte Erik Merkel die Partie nicht überbewerten, da Lychen dann doch über mehr Qualität verfügte. Doch gegen den 1. VfL Potsdam II sollen am kommenden Sonntag (12. März/16 Uhr) dann die Punkte wieder in der Baur-Halle bleiben. Die VfL-Männer gehören in die Kategorie "schlagbar".

MBSV: Schröter, Dehne, Fricke (2), Kernke (3), Korth, Paul (1), Wendland (2), O'Neill (2), Senst (4), Erik Merkel (5), Dreer (1), Dümchen (1), Boskugel (2), Richter, Wernicke.