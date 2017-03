Neun Minuten machten die Niederlage perfekt

artikel-ansicht/dg/0/

Saarmund (MOZ) Am vergangenen Sonntag starteten nun auch die Fußballer des FC Borussia Belzig in die Rückrunde der Kreisoberligasaison 2016/17. Doch aus dem erhofften Punktgewinn bei der SG Saarmund wurde nichts, die Bad Belziger verloren deutlich mit 0:4.

artikel-ansicht/dg/0/1/1557608/

Amir Besirovic konnte die kurzfristige Konfusion in der ersten Hälfte auch nicht verhindern.

Amir Besirovic konnte die kurzfristige Konfusion in der ersten Hälfte auch nicht verhindern. © MZV

Trainer Karsten Krzewski verordnete seiner Mannschaft zu Beginn eine defensivere Variante, aber mit der Option, alle sich bietenden Angriffsmöglichkeiten zu nutzen. Das setzte seine Elf zunächst prima um. Die Saarmunder kamen kaum in Tornähe der Gäste, denen sich sogar zwei gute Möglichkeiten durch Julian Hennig und Henrik Gallien boten.

Praktisch mit dem ersten Abschluss gingen die Platzherren auch prompt in Führung. Eigentlich hatten die Borussen in der 19. Minute genügend Zeit die Situation an der Strafraumgrenze zu klären, dennoch kam ein Saarmunder zum Schuss, den Schlussmann Christoph Schleiß noch abwehrte, doch den Nachschuss versenkte Robert Schröder zur Führung.

Nur vier Minuten später kam ein Freistoß von rechts in den Bad Belziger Sechzehner, Torben Affeldt konnte ungehindert zum 2:0 einköpfen. Nun war die Zuversicht der Borussen dahin und folgerichtig fiel wenig später sogar das 3:0 (28.). Nach einem langen Pass zog Sebastian Kalmutzki auf und davon und vollendete zum 3:0-Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel betrieben die Gäste wieder von Beginn an ein aggressiveres Pressing, sodass die Gastgeber kaum noch gefährliche Aktionen kreierten. Dass ließ sich aber auch auf die Fläminger übertragen. Sie waren bemüht, doch der finale Pass kam nicht beim Gegenspieler an. So verliefen einige verheißungsvolle Szenen im Sande. Kurz vor dem Abpfiff nutzten die Gastgeber noch eine Konterchance zum 4:0-Endstand.

Am Sonntag (12. März) ist der Tabellenzweite SG Grün-Weiß Golm um 15 Uhr zu Gast im Heinrich-Rau-Stadion. Vor dieser Aufgabe ist Trainer Krzewski nicht bang, denn da sind die Gäste in der Pflicht, nicht die Borussia muss das Spiel machen. Im Hinspiel erreichte seine Elf ein 0:0.

Mit dem gleichen Ergebnis endete auch die Partie der Golmer im Heimspiel gegen die Werder-Reserve vom Wochenende. Alles andere als eine souveräne Leistung der Grün-Weißen.