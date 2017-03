"Tischlerhandwerk? Für mich ganz normal!"

artikel-ansicht/dg/0/

Gransee . Milena hat lange überlegt, sich für die "Schöne Brandenburgerin" zu bewerben. Die 19-Jährige aus Gransee lernt Tischler, "für eine junge Frau "untypisch', höre ich oft, dennoch ist es für mich eher normal". Sie ist sehr musisch besaitet, tanzt sehr gern und gut. Auch das Screamen und Growlen, was sie sich selbst beigebracht hat, zählt zu ihren Hobbys. Zudem ist sie kreativ, zeichnet und schreibt gern.

Sind auch Sie eine "Schöne Brandenburgerin" und wenigstens 18, oder Ihre Frau/Freundin ist es, dann schicken Sie ein Bild (Foto mind. 10x15 oder Datei - ab 500 KB) plus Angaben zur Person (Alter, Beruf, Vorlieben etc.) an die Mailadresse sbb@moz.de.

Alle abgebildeten Mädchen und Frauen, deren Foto in diesem Jahr veröffentlicht werden, nehmen wieder an der Wahl zur "Schönen Brandenburgerin" Anfang 2017 teil. Den ersten drei Gewinnerinnen winken erneut lukrative Preise. Viel Spaß beim Mitmachen!