Aufgehört, Handball zu spielen

Rathenow (MOZ) (msz) Mit den besten Voraussetzungen ging die 1. Männermannschaft der SG Westhavelland am Samstag in das Derby mit der Reserve des SV 63 Brandenburg/West. 14 Mann konnte SG-Trainer Kevin Melzer auf den Spielberichtsbogen eintragen, während Peter Reckzeh mit neun Brandenburgern auskommen musste.

Nach dem knappen Sieg in Fürstenwalde in der Vorwoche wollten die SG-Handballer auf jeden Fall nachlegen in der Rathenower Havellandhalle. Melzer forderte von Beginn an volle Konzentration sowie eine hohe Laufbereitschaft gegen die zahlenmäßig unterlegenen Gäste.

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase (5./2:2) übernahmen die Gäste kurzzeitig das Ruder, gingen mit 4:3 in Führung. Doch die Gastgeber fanden nun in die Partie, boten den Zuschauern immer wieder schöne Spielzüge an. In der Deckung standen sie stabil, wehrten viele Brandenburger Angriffe ab. Das machte sich auch auf der Anzeigetafel bemerkbar, das SG-Team führte in der 15. Minute mit 10:5.

Melzer wechselte munter durch, was den Spielfluss nicht schadete, doch die Gäste gaben nicht auf, hielten sich im Spiel. Beim Stand von 14:11 ging es in die Halbzeit.

Melzer war recht zufrieden, doch seine Mannschaft musste noch mehr das Tempo forcieren. Ansonsten verlief alles nach Plan und die Chancen standen gut, die nächsten Punkte einzufahren.

Zu Beginn der zweiten Hälfte war das Spiel wieder ausgeglichen, doch die Westhavelländer verteidigten den Drei-Tore-Vorsprung (35./16:13). Eine gute Phase der Hausherren reichte um den Vorsprung auf 20:13 (41.) zu erhöhen. Es machte sich Zufriedenheit breit.

Doch die Brandenburger gaben sich nicht geschlagen. Tor um Tor reduzierten sie den Rückstand. Melzer forderte in seiner fälligen Auszeit noch einmal volle Konzentration. Doch seine Mannschaft begann zu wackeln. Nichts gelang mehr, sodass das Spiel komplett kippte.

Überhastet, unkonzentriert und fehlerbehaftet spielten die Gastgeber in dieser Phase. Die Gäste nutzten die vielen Fehler, um einfache Tore zu erzielen. Nach dem Ausgleich zum 24:24 in der 53. Minute ging die Reckzeh-Truppe in der 56. Minute sogar mit 26:25 in Führung. Anstatt ruhig zu spielen versuchte die SG-Männer mit der Brechstange, die sich anbahnende Niederlage abzuwenden. Unnötige Fehler nutzten die Brandenburger und erhöhten den Vorsprung mit einfachen Kontertoren auf 28:25 in der Schlussminute. Den Schlusspunkt setzten die Hausherren mit dem Tor zum 26:28-Endstand.

Fassungslos schlichen die SG-Spieler und Verantwortliche in die Kabine. Kaum einer konnte verstehen, was hier gerade passiert war. Man hat ein Spiel noch aus der Hand gegeben, was eigentlich schon gewonnen war. Melzer konnte dazu nicht viel sagen, zu groß war die Enttäuschung. Klar war für ihn, dass man nach 40 guten Minuten komplett aufgehört hat, Handball zu spielen. Die Brandenburger feierten zu Recht, denn sie haben sich mit ihrer engagierten Spielweise diesen Sieg verdient.

Nun haben die SG-Handballer zwei Wochen Zeit, dieses Spiel abzuhaken, ehe es am 18. März gegen den Tabellennachbarn aus Grünheide geht.

SG: Wilke, Parey, Söchting, Puhl, Dohrn (3), Nicpon, Franz (2), Herrmann (2), Zarbock (3), Witt (1), S. Riedel, Pitsch, J. Riedel (4), Köpke (11).