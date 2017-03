Gladbach-Trainingseinheit ohne Kramer und Christensen

artikel-ansicht/dg/0/

Weltmeister Kramer ließ die Vormittagseinheit aus, um seine Erkältung weiter auszukurieren. Christensen wurde am Becken behandelt. An diesem Mittwoch bestreitet die Mannschaft von Chefcoach Dieter Hecking noch eine Trainingseinheit unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Das Achtelfinal-Hinspiel beim Bundesligakonkurrenten Schalke in Gelsenkirchen findet am Donnerstag (21.05 Uhr) statt.