Völlerei mit Gänsebraten adieu!

Frankfurt (Oder) . Die Tage der Völlerei mit Gänsebraten und Co sind längst vorbei. Nun sollen die guten Vorsätze endlich eingelöst werden. Darum heißt es Abschied nehmen von den überzähligen Pfunden. Das geht am besten mit leichten und gesunden Speisen. Wer sich also für das neue Jahr vorgenommen hat, ganz besonders auf seine Ernährung zu achten, für diejenigen hat wir ein paar Tipps parat.

Alter Hof am Elbdeich in Unbesandten:

Wie wäre es mit einem Ausflug in die Prignitz. Hier in diesem abgeschiedenen Landstrich Brandenburgs, wo sich schnatternd die Graugänse unterhalten, liegt der "Alte Hof am Elbdeich" im Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe-Brandenburg in der Lenzer Wische zwischen Lenzen (Brandenburg) und Dömitz (Mecklenburg). Unbesandten ist ein wahrer Ort der Entschleunigung, der wie geschaffen ist für Menschen, die nach dem Stress der Feiertage wieder zur Ruhe kommen möchten. Hier kann man Kraft fürs neue Jahr tanken. Kulinarisch stärken kann man sich im Restaurant "Alter Hof", das sich auf eine Küche spezialisiert hat, die im Einklang mit den Jahreszeiten steht. Die Spezialität von Annette Senst und Dirk Wolters, den Betreibern des "Alten Hofs", ist eine regionale Küche mit frischen Zutaten der Saison. Alle Zutaten für die Gerichte stammen aus heimischen Gefilden. Darüber hinaus haben sich die beiden der ayurvedischen Ernährung verschrieben. In der uralten indischen Heilkunst ist das Essen die Grundlage für das Wohlbefinden des Menschen. Für Annette Senst heißt dies beim Kochen der Speisen, mit Nahrungsmitteln und Gewürzen die Grundlage für ein langes und gesundes Leben zu legen.

Ayurveda im Naturresort Seeschlösschen:

Ayurvedische Gesichtspunkte spielen ebenso im Naturresort Seeschlösschen in Senftenberg im Lausitzer Seenland eine große Rolle. Hier gilt das Motto: "Mit guter Nahrung gedeiht der Mensch; schlechte Ernährung hingegen ruft Krankheit hervor."

In der Wellness-Oase am Senftenberger See wurde indische Heilkunst und Ernährung in Kombination mit dem Luxus-Naturresort zum Hotelkonzept gemacht. Wer sich hier für das ayurvedische Frühstück entscheidet, sollte den Tag mit einem nahrhaften Körnerbrei mit Nüssen oder eingelegten Trockenfrüchten beginnen. Das macht satt bis zum Mittag. Im weiteren Verlauf des Tages sollte man sich für warme Speisen wie Eintöpfe, Nudelgerichte und Aufläufe entscheiden. Aber auch Milchprodukte wie Sahne und Milchreis sowie Nüsse, Mandeln und eingeweichte Trockenfrüchte wie Datteln, Rosinen oder Feigen sind ideale Komponenten, um der Kälte der Zeit zu begegnen.

"Klostermühle" im Seenland Oder-Spree:

Gesunde, regionale Gerichte, die zudem leicht und schonend zubereitet sind, werden im historischen Ambiente des Restaurants "Klostermühle" im Seenland Oder-Spree serviert. Die besondere Note der Speisen: sie werden mit einem asiatischen Hauch verfeinert.

Zum Konzept von Küchenchef Christopher Baath gehört außerdem, dass ein Menü immer komplett vegetarisch ist. Alle Zutaten werden zudem mit größter Sorgfalt zubereitet. Daher wird komplett auf scharfes Anbraten oder Fett verzichtet. Ebenso die Niedriggarmethode gehört zum Standard-Repertoire der Küche in der "Klostermühle".

Gasthof "Zur Linde" in Wildenbruch:

Tipps zu leichter und gesunder Ernährung bieten zum Jahresanfang auch einige Kochschulen im Land wie der Gasthof "Zur Linde" in Wildenbruch im Fläming. So steht am 26. März ab 14.00 ein Kochkurs zur "Leichten und veganen Küche" auf dem Programm. Fleisch, Fisch, Eier, Milch sind nur einige der Lebensmittel, die bei einer veganen Ernährung entfallen. Doch bedeutet das, dass es nur noch Salat auf den Mittagstisch gibt? - Natürlich nicht, sagen die Köche aus Wildenbruch. Aus frischem Obst, Gemüse, Kräutern und pflanzlichen Produkten lassen sich eine Vielzahl an gesunden und gut schmeckenden Alternativen zu einer Ernährung mit tierischen Produkten zaubern. Diese Form der Zubereitung soll gemeinsam entdeckt werden.

Galerie "Koch und Kunst" in Groß Neuendorf:

Am 8. und 9. April wird in der Galerie "Koch und Kunst" in Groß Neuendorf mit Wildkräutern und Wildpflanzen gekocht. Weitere Tipps, auch zu Kochschulen unter: www.reiseland-brandenburg.de/themen/essen-trinken.) (tmb/db)