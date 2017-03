FC Málaga trennt sich von Trainer Romero

artikel-ansicht/dg/0/

Málaga (dpa) Der in der Krise steckende spanische Erstligist FC Málaga hat sich von seinem Cheftrainer Marcelo Romero getrennt. Zwei Tage nach der 0:1-Pleite gegen Athletic Bilbao sei die frühere Real-Madrid-Legende Michel zum Nachfolger des Uruguayers ernannt worden.

Das teilte der Club auf seiner Webseite mit. Der Spanier Michel, der mit bürgerlichem Namen José Miguel González Martín del Campo heißt, werde Málaga zunächst bis 2018 coachen und bereits am Mittwoch sein erstes Training leiten, hieß es.

Als Spieler war der 53-Jährige sechs Mal spanischer Meister mit Real Madrid, als Coach hat er unter anderem den FC Sevilla, Olympiakos Piräus und Olympique Marseille trainiert. Die Premiere in Málaga steht bereits am Samstag an, wenn die Mannschaft Deportivo Alaves empfängt, den Elften der Tabelle.

Romero hatte den Trainer-Posten erst Ende 2016 übernommen, zuvor war er drei Jahre lang Co-Trainer der Andalusier. Das Team dümpelt nach drei Niederlagen in Folge derzeit auf dem 15. Tabellenplatz.