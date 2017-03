artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Am Frauentag, 8. März, beginnt an der Theaterkasse im Rathenower Kulturzentrum ein ganz besonderer Vorverkauf. Besonders vor allem für einen, den Rathenower Sänger Joe Carpenter. Denn für ihn erfüllt sich ein Traum: einmal im hoffentlich ausverkauften Theatersaal ein Konzert geben. So ist das Ereignis auch überschrieben "42 Jahre und ein Traum".

Der Sänger mit der gefühlvollen Stimme startete in den vergangenen Monaten so richtig durch. Nach seinem im November 2014 veröffentlichten Debütalbum, dessen Singles allesamt im Radio, unter anderem bei Antenne Brandenburg, liefen, folgten im vorigen Jahr weitere Singles, die es in Radiostationen schafften und sich teilweise gegen namenhafte Konkurrenz in Hörer-Hitparaden hielten. Das aktuellste Werk ist der Titel "Schneegeflüster", der seit Dezember 2016 im Handel ist. Der Song schaffte es in die Schlagerhitparade auf Antenne Brandenburg und in die Sendung "Die 10" auf MDR Sachsen-Anhalt. Mit dem Lied hatte Joe Carpenter zu Beginn des Jahres auf dem zweiten Platz liegend sogar Heinz Rudolf Kunze und Udo Lindenberg überholt.

Bis zum Konzert am 20. Oktober wird Joe Carpenter sicher noch einige neue Titel schreiben. Denn seit kurzem widmet sich der vormalige Verwaltungsangestellte in Vollzeit seiner Musik.

Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Tickets gibt es ab Mittwoch an der Theaterkasse des Kulturzentrums, unter 03385/519051 (dienstags bis sonntags von 11.00 bis 17.00 Uhr) oder online auf www.kulturzentrum-rathenow.de.