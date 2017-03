Mehr Gewerbeanmeldungen in Berlin

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Erstmals seit vier Jahren ist die Zahl der Gewerbeanmeldungen in Berlin wieder leicht gestiegen: Im vergangenen Jahr wurden 42 443 Unternehmen gegründet, rund 300 mehr als 2015, wie das Statistikamt Berlin-Brandenburg am Dienstag mitteilte. Frauen meldeten 29,9 Prozent der Gewerbe an, 2015 waren es noch 30,5 Prozent.