Aufregung wegen SEK-Einsatz nach Amokdrohung

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Alles ging sehr schnell, doch die Nachwirkungen sind teils heftig. Am Dienstag um 10 Uhr rückte die Polizei zu einem Großeinsatz am Bildungscampus gegenüber des Oranienburger Bahnhofs aus. Seitdem ist das Thema in der Kreisstadt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1557627/

Ausgelöst wurde der Einsatz durch eine E-Mail, die einen Amoklauf im Runge-Gymnasium in der Willy-Brandt-Straße ankündigte. Die Polizei reagierte umgehend und schickte ihr Einsatzkommando in die Schule. Sie suchte gezielt einen 16-Jährigen unter dessen Namen die Amok-Email losgeschickt worden war. Sie fasste ihn in der Klasse.

Zwei Schülerinnen aus dessen Klasse, die den Einsatz miterlebten, waren auch Nachmittags noch in der Schule. "Das war gruselig", sagt eine von ihnen. Andere Schüler haben sich nach dem Vorfall lieber von ihren Eltern abholen lassen, teilt Schulsprecher Nils Tittelbach mit. "Das wurde uns freigestellt, ob wir gehen oder bleiben wollen." Die Polizei habe geraten, den Unterricht fortzusetzen, also sei er auch geblieben. Durchsagen der Schulleitung, sich zu verbarrikadieren habe es nicht gegeben, so der 17-Jährige. Alle Lehrer seien ins Lehrerzimmer gerufen worden, "danach haben sie uns informiert und mitgeteilt, dass der 16-Jährige nicht verdächtigt wird, die Mail geschrieben zu haben", so Nils Tittelbach.

Auch Sascha Schiwek hat den Einsatz der Polizei mitbekommen. Er geht gegenüber dem neuen Gymnasium ins alte Runge-Gebäude. Dort befinden sich einige Unterrichtsräume des Georg-Mendheim-Oberstufenzentrums und die Altenpflegeschule. "Wir hatten gerade eine Klausur, als gegen 10 Uhr die Tür aufging und eine Schülerin vom Polizeieinsatz berichtete und keiner rein oder raus dürfe."

Daraufhin seien nach den Darstellungen des 17-jährigen Zehlendorfers viele in Panik verfallen. "Alle liefen zum Fenster. Auf der Straße war alles voller Polizisten mit Maschinenpistolen und SEK-Beamte mit Sturmmasken." Schiwek berichtet von 20 bis 30 Polizisten. "Ich habe zirka 10 bis 15 SEK-Beamte gesehen." Die Polizei stand in der Willy-Brandt-Straße. "Sie stellten zwei Fahrzeuge quer und positionierten Polizisten an der Kreuzung und an den Schuleingängen."

Nachdem auch die Lehrerin zum Fenster geeilt war, sei sie in Panik verfallen. Die Klausur wurde abgebrochen. "Wir haben sie in einer praktischen Übung ablegen müssen und sind dafür in einen anderen Raum gegangen." Nach den Schreckensbildern "hat die Lehrerin alle Sachen im Raum gelassen und uns sofort in unseren Klassenraum geschickt." Danach sei sie weg gewesen. Und kam nicht wieder. "Sie hat uns den Raum aufgeschlossen, hat kurz gewartet und ist dann gegangen."

Schiwek: "Keiner wusste, was wirklich passiert ist. Bei jedem Schüler, der in den Raum kam, brach neue Panik aus, weil immer wieder gedacht wurde, es kommt ein bewaffneter Schüler. Diese Information kam nämlich bei uns Schülern an." Einige Schülerinnen stellten panisch Tische vor die Tür und riefen ihre Familien an. Nach 10 bis 15 Minuten sei alles vorbei gewesen. "Andere Schüler schrieben, dass die Polizei abgefahren ist und ein Schüler des Gymnasiums festgenommen wurde." Mehr wisse man nicht. "Von uns weiß bis zum jetzigen Zeitpunkt keiner genau, was passiert ist. Hier sind noch alle sehr verunsichert." Von der Schulleitung oder den Lehrern sei nichts bekannt gegeben worden. "Es gab keine Durchsagen. Nichts. Die Schüler äußerten nur Vermutungen. Auch die Lehrer wussten nichts." Der Unterricht ging später ganz normal weiter, "aber es lag halt schon eine gewisse Anspannung in der Luft".

Nach Angaben von Polizeisprecherin Dörte Röhrs war gegen 10 Uhr eine Mail bei der Internetwache eingegangen, in der angekündigt wurde, dass es in einer Oranienburger Schule zu einem sogenannten Amoklauf kommen würde. Der angebliche Verfasser war in der Ankündigung namentlich benannt worden. Die Polizei informierte die Schulleitung und rückte mit einem Großaufgebot von acht Polizeiwagen und den Spezialeinsatzkräften an. Der angebliche Verfasser der Mail wurde schnell in seinem Klassenraum gefunden.

Zwei Schülerinnen aus seiner Klasse berichten am Nachmittag, dass der 16-Jährige "sehr verwirrt aussah", als die Polizei ihn mitnahm, "er wusste überhaupt nicht, was los war", so eine Mitschülerin. "Wir hatten gerade Unterricht, als die Polizei mit Maschinenpistolen in die Klasse kam. Das war richtig gruselig", sagte die Schülerin. Später habe es eine Versammlung gegeben, bei die Schüler von den Lehren über den Vorfall informiert worden sein.

"Wir müssen solche Fälle alle sehr ernst nehmen", sagte Dörte Röhrs. Die Schule selbst wurde nicht evakuiert, weil der Schüler sofort ermittelt werden konnte. Unklar ist, ob dem 16-Jährigen ein Streich gespielt wurde, oder ob er tatsächlich der Verfasser des angekündigten Amoklaufs ist. "Wir prüfen den Account", sagte Dörte Röhrs.