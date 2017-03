Landrat will mehr Kapazitäten im Bahnverkehr

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Havellands Landrat Roger Lewandowski (CDU) will weiter für den Ausbau der Kapazitäten im Bahnverkehr werben. Das hat er während der Kreistagssitzung am Montag betont. Jenseits der laufenden Korridoruntersuchungen sollten im Interesse der Pendler auch kurzfristige Lösungen präsentiert werden.

Zuvor bereits hatte er Infrastrukturministerin Kathrin Schneider (SPD) in einem Schreiben auf die missliche Situation vor allem auf der Strecke Nauen-Falkensee-Spandau hingewiesen. Das Ministerium hatte mit dem Einsatz eines Doppelstockzuges reagiert und damit zunächst 100 Sitzplätze mehr geschaffen. Auch in einem Antwortschreiben kam der Will zur Kooperation zum Ausdruck. "Das Land zeigt sich sensibilisiert. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, obgleich sicher weitere konkrete Entlastungsschritte notwendig sind. Ich bleibe am Thema dran", so der Landrat. "Den Gesprächsfaden werden wir nicht abreißen lassen."