Vermisster Junge an Jugendamt übergeben

artikel-ansicht/dg/0/

Velten (OGA) Der vierjährige Junge aus Velten ist wieder da. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, hat der Vater den vermissten Jungen Dienstagmittag an Mitarbeiter des Jugendamtes des Landkreises Oberhavel übergeben. Er hatte inzwischen über persönliche Kontakte erfahren, dass ihm das Umgangsrecht für seinen Sohn aberkannt worden war, so die Polizei. Der entsprechende Gerichtsbeschluss wurde dem Vater am Dienstag beim Jugendamt übergeben.

artikel-ansicht/dg/0/1/1557631/

Der Vater des vermissten Jungen aus Velten hat am Dienstagmittag seinen Sohn an Mitarbeiter des Jugendamtes des Landkreises Oberhavel übergeben.

Der Vater des vermissten Jungen aus Velten hat am Dienstagmittag seinen Sohn an Mitarbeiter des Jugendamtes des Landkreises Oberhavel übergeben. © Klaus D. Grote

Seit 28. Februar war Maximilian P. verschwunden, auch sein Vater war nicht auffindbar. Am 28. Februar sollten die Eltern von Maximilian zusammen mit seinen beiden älteren Geschwistern zu einem Gerichtstermin in Oranienburg erscheinen. Vorausgegangen war eine Anzeige des Jugendamtes Oberhavel. Den Eltern sollte das Sorgerecht für alle drei Kinder entzogen und die Kinder umgehend in Obhut des Jugendamtes überstellt werden. Als Grund für den Kindes-Entzug wird "Vernachlässigung" der Kinder angegeben. Vor Gericht erschienen am 28. Februar aber nur die Mutter und die beiden älteren Geschwister des Vierjährigen. Der Vater sowie Maximilian fehlten. Daraufhin leitete die Polizei die offizielle Fahndung ein. Die beiden älteren Kinder sind mittlerweile auch in der Obhut des Jugendamtes.